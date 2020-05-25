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14:02 (мск), источник: Интерфакс

Мишустин призвал россиян пока воздержаться от поездок за рубеж

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU — Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за рубеж. Он напомнил, что ВОЗ пока не давала рекомендаций о снятии карантинных мер на курортах.

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РоссияМир
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Источник: РИА "Новости"

«Эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная, никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом», — сказал он заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

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Глава кабмина констатировал, что безопаснее провести отпуск на родине. Мишустин констатировал, что за несколько дней отдыха за границей можно заплатить слишком большую цену.
«В борьбе с распространением коронавируса достигнуты определенные успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы», — отметил он, подчеркнув, что нужно исключить угрозу завоза COVID-19 из-за рубежа.

Он сообщил, что с 1 июня в некоторых регионах России откроются профилактории.

«С первого июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией. На следующем этапе при благоприятной эпидемиологической обстановке можно будет говорить о запуске курортов в полном объеме», — сказал Мишустин.

В связи с этим он попросил глав субъектов Федерации «четко следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы создать условия для открытия курортного сезона».

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