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16:11 (мск), источник: РИА Новости

В Испании с 1 июля отменят карантин для иностранных туристов

МАДРИД, 25 мая — РИА Новости Правительство Испании приняло решение отменить 14-дневный карантин для иностранных туристов начиная с 1 июля, сообщили в кабмине.

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Источник: РИА Новости

Как пояснили в пресс-службе правительства, решение было принято на межминистерской встрече в понедельник.

Власти страны 12 мая ввели обязательный четырнадцатидневный карантин для всех, кто приезжает из-за рубежа. В настоящее время границы для туристов закрыты, а авиасообщение крайне ограничено. В минувшую субботу премьер Испании Педро Санчес объявил, что страна готова начать принимать иностранных туристов уже в июле.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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