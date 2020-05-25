В Испании с 1 июля отменят карантин для иностранных туристов

Как пояснили в пресс-службе правительства, решение было принято на межминистерской встрече в понедельник.
Власти страны 12 мая ввели обязательный четырнадцатидневный карантин для всех, кто приезжает из-за рубежа. В настоящее время границы для туристов закрыты, а авиасообщение крайне ограничено. В минувшую субботу премьер Испании Педро Санчес объявил, что страна готова начать принимать иностранных туристов уже в июле.
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