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17:50 (мск), источник: Ведомости

Дмитрия Пескова выписали из больницы после лечения от COVID-19

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова выписали из больницы. Он подтвердил «Ведомостям» сообщения о выписке. «Да, это правда», — ответил он на запрос.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:32 MSK, 25.05
Инфицировано353 427+8 946
12.05
10899
13.05
10028
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15.05
10598
16.05
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24.05
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Скончалось3 633+92
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13.05
96
14.05
93
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Выздоровело118 798+5 499
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5499
12.0525.05
Инфицировано5 449 135+104 596
12.05
74050
13.05
71982
14.05
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15.05
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25.05
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12.0525.05
Скончалось345 721+3 026
12.05
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Выздоровело2 188 200+48 959
12.05
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12.0525.05
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Источник: AP 2020

Его супруга Татьяна Навка сообщила Daily Storm о выписке, Песков подтвердил это «Ведомостям». «Да, это правда», — ответил он на запрос.

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Навка сказала Daily Storm, что у семьи «все хорошо», и она будет около недели находиться на карантине.

12 мая представитель Кремля заявил, что Песков госпитализирован с COVID-19, Daily Storm уточнял, что у Навки также обнаружили коронавирус. На следующий день представитель Кремля подтвердил, что у Пескова была диагностирована двусторонняя пневмония. Пресс-секретарь президента пошел на поправку 21 мая, рассказала «Интерфаксу» вылечившаяся к тому времени Навка.

К моменту заражения Пескова коронавирус был обнаружен у премьера Михаила Мишустина, министра строительства Владимира Якушева, его заместителя Дмитрия Волкова и министра культуры Ольги Любимовой. Мишустина выписали из больницы 19 мая, Якушева — 8 мая, еще до болезни Пескова. На вопрос «Коммерсанта» о возможных личных контактах Пескова и Путина пресс-секретарь президента заявил, что очно не контактировал с Путиным более месяца: «Работа по-другому устроена».

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