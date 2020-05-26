01:17 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Я достаю из широких мобил
В Москве готовят эксперимент по цифровой замене основного документа.
Москва готовит эксперимент по запуску приложения «Мобильный идентификатор», заменяющего общегражданский паспорт. С его помощью можно будет получить ряд госуслуг, подать налоговую декларацию физлица, зарегистрироваться на рейс или сесть в поезд. Скорее всего, проект «виртуального паспорта» отменит устаревающую идею «электронных удостоверений личности», поскольку получение «Мобильного идентификатора» связывает регистрационные данные и данные биометрии — это первый шаг к отсутствию необходимости удостоверять личность любым материальным предметом. Предполагается, что приложение будет доступно в Москве в декабре 2020 года. Эксперты отмечают, что, судя по опыту запуска электронных сервисов в связи с пандемией, на отладку системы и запуск ее на всей территории РФ может уйти несколько лет.
На территории Москвы с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года будет проводиться эксперимент «по созданию, активации и применению мобильного приложения “Мобильный идентификатор”» взамен основного документа, удостоверяющего личность гражданина РФ (паспорта), при предоставлении «отдельных государственных, муниципальных и иных услуг», следует из проекта постановления правительства. Документ в понедельник, 25 мая, был опубликован на портале regulation.gov.ru, но через час был удален. Это не исключительный случай, такое бывает нередко и может быть вызвано опасениями некоторой нервозности населения, связанной с любыми «цифровыми» нововведениями после введения с апреля в рамках самоизоляции цифровых пропусков.
Отметим, в мэрии Москвы в понедельник не смогли прокомментировать происходящее по запросу «Ъ».
В эксперименте будут участвовать Минцифры, Минэкономики, МВД, ФСБ, правительство Москвы, «Ростелеком», АНО «Цифровая экономика», индивидуальные предприниматели и отдельные граждане на сугубо добровольной основе. Проект потребует внесения нормативных изменений, признающих «информацию, формируемую в электронном виде с использованием мобильного приложения» в качестве замены паспорта. Исходя из опыта предыдущих экспериментов в системе МФЦ, эксперимент будет на деле предоставлением любому желающему в регионе (в проекте указана только Москва) возможности воспользоваться этой опцией.
В частности, с электронной подписью и приложением вместо паспорта можно будет зарегистрировать ИП, сообщать в полицию о происшествиях, подавать декларации по налогу на доходы физлиц, получать выписки из Росреестра, становиться на учет по месту пребывания, распоряжаться пенсионными накоплениями, а также заключать различные электронные договоры, проходить регистрацию на внутренние авиарейсы, садиться в поезда, подтверждать совершеннолетие при покупке алкоголя и табачной продукции и регистрироваться в гостиницах.
Само приложение и необходимая инфраструктура для его работы должны быть разработаны до 1 декабря этого года — к этому же сроку правительство Москвы определит оператора региональной инфраструктуры и выберет не менее двух МФЦ, где можно будет получить доступ к приложению. МВД, в свою очередь, должно будет также синхронизировать «Мобильный идентификатор» с миграционным и регистрационным учетом.
Приложение можно будет поставить на смартфон или планшет с выходом в интернет, нужна будет подтвержденная учетная запись в единой системе идентификации и аутентификации (на портале «Госуслуги») и в системе управления доступом к информационным ресурсам Москвы, а также потребуется сдать биометрические данные (видео лица и запись голоса) в криптокабинах, установленных в пилотных МФЦ (криптобиокабины уже поставляет «Ростелеком» совместно с концерном «Автоматика» госкорпорации «Ростех»; пока они используются для снятия биометрии при выдаче загранпаспортов).
Также можно будет запросить создание ключа усиленной квалифицированной электронной подписи для последующего его дистанционного использования, это расширит список операций, доступных пользователю «мобильного паспорта». Порядок предоставления разрешения на использование данных терминалом определит Минцифры.
Участвовать в эксперименте смогут граждане старше 18 лет, зарегистрированные по месту жительства или пребывания в Москве.
Ответственность за действия с использованием приложения будут нести сами граждане — проект экспериментального порядка прямо запрещает «передачу индивидуального мобильного устройства с установленным и активированным мобильным приложением для применения иным лицом».
Пока неизвестно, в какой степени запуск эксперимента отменяет давно обсуждаемую программу перевода российских общегражданских паспортов на цифровые носители — пластиковые
Нацпрограмма «Цифровая экономика» требует к 2024 году 70% госуслуг оказывать в электронном виде. Новый глава Минцифры Максут Шадаев в феврале заявлял, что для упрощения документооборота и автоматизации обращений граждан в различные ведомства необходимо ввести юридическую значимость цифровой идентификации. Сейчас уже используется такой способ идентификации — усиленная цифровая подпись, но ее выдача платная, отмечал министр. При этом в соседних странах новая практика уже реализуется.
Так, в апреле 2020 года правительство Украины одобрило использование в стране электронных паспортов в мобильном приложении. При этом, отметим, происходящее открывает возможность и для будущей реформы системы загранпаспортов.
«Эксперимент, который планируется провести в Москве, как раз и позволит наиболее точно определить, какая нужна инфраструктура и в каком объеме, идентифицировать барьеры для реализации проекта, а также уточнить этапы и сроки полномасштабного внедрения», — считает исполняющий обязанности руководителя проектного офиса по реализации программы «Цифровая экономика» Аналитического центра при правительстве Российской Федерации Сергей Лещенко.
Директор группы консультирования по перспективным технологиям КПМГ в России и СНГ Сергей Вихарев отмечает, что одной из целей тестирования на территории Москвы является проверка готовности инфраструктуры.
Кроме устройств инфраструктура должна обеспечить передачу данных и их быструю обработку, включая доступ к базам данных. Запуск электронных сервисов в связи с пандемией и выплаты гражданам показали, что подготовка здесь требуется обстоятельная. В любом случае на отладку работы системы и оснащение соответствующими устройствами может потребоваться несколько лет, полагает эксперт.
Татьяна Едовина, Юлия Тишина, Дмитрий Бутрин