Законопроект о запрете продажи снюса получил в Госдуме отрицательное заключение

Вместо этого «Единая Россия» готовит новые поправки о запрете только смесей, используемых в пищу. В других фракциях законодательного органа относятся к этому крайне отрицательно, настаивая на исключении всех товаров. Эксперты допускают лоббизм крупных производителей, которые понесут убытки в случае принятия законопроекта.
«Используемые в законопроекте термины “сосательные смеси”, “жевательные смеси”, “производные никотина” в федеральных законах не встречаются, значение их в законопроекте не поясняется и в этой связи определить предмет правового регулирования не представляется возможным», — говорится в документе, который находится в распоряжении «Известий».
Изначально законопроект, авторами которого стали 72 депутата из «Единой России» и сенатор Игорь Каграманян, планировалось рассмотреть в Госдуме в марте. Но теперь его принятие, несмотря на резонансность, под угрозой.
«Если в законах нет юридического термина, то его надо вводить. Молодых людей специально подсаживают на эти смеси, потом они переходят на соли и затем на тяжелые наркотики. Если мы хотим, чтобы у нас было здоровое общество, то, помимо таких отрицательных заключений, нужно еще депутатам разъяснить в какие законы должны быть внесены правки, чтобы это исправить», — пояснил «Известиям» один из соавторов Виктор Водолацкий.
Депутат Гаджимет Сафаралиев отметил, что ему об отзыве документа ничего неизвестно, но отметил, что в отклонении документа могут быть не заинтересованы производители этих смесей.
Как отметили продавцы «жевательных» смесей, эти товары вредны для здоровья человека, как и обычные сигареты. При этом было бы правильно запретить их продажу для несовершеннолетних, считают продавцы.
В марте депутаты Мособлдумы приняли закон, предусматривающий штраф до 150 тыс. рублей для юридических лиц за продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Размер штрафов за продажу такой продукции детям составит для граждан от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.