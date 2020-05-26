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01:55 (мск), источник: Известия

Законопроект о запрете продажи снюса получил в Госдуме отрицательное заключение

Правовое управление Госдумы дало отрицательно заключение на законопроект о запрете продажи сосательных и жевательных никотиносодержащих смесей. Таким образом, нижняя палата парламента не примет документ.

Источник: РИА "Новости"

Вместо этого «Единая Россия» готовит новые поправки о запрете только смесей, используемых в пищу. В других фракциях законодательного органа относятся к этому крайне отрицательно, настаивая на исключении всех товаров. Эксперты допускают лоббизм крупных производителей, которые понесут убытки в случае принятия законопроекта.

«Используемые в законопроекте термины “сосательные смеси”, “жевательные смеси”, “производные никотина” в федеральных законах не встречаются, значение их в законопроекте не поясняется и в этой связи определить предмет правового регулирования не представляется возможным», — говорится в документе, который находится в распоряжении «Известий».

Изначально законопроект, авторами которого стали 72 депутата из «Единой России» и сенатор Игорь Каграманян, планировалось рассмотреть в Госдуме в марте. Но теперь его принятие, несмотря на резонансность, под угрозой.

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«Если в законах нет юридического термина, то его надо вводить. Молодых людей специально подсаживают на эти смеси, потом они переходят на соли и затем на тяжелые наркотики. Если мы хотим, чтобы у нас было здоровое общество, то, помимо таких отрицательных заключений, нужно еще депутатам разъяснить в какие законы должны быть внесены правки, чтобы это исправить», — пояснил «Известиям» один из соавторов Виктор Водолацкий.

Депутат Гаджимет Сафаралиев отметил, что ему об отзыве документа ничего неизвестно, но отметил, что в отклонении документа могут быть не заинтересованы производители этих смесей.

Как отметили продавцы «жевательных» смесей, эти товары вредны для здоровья человека, как и обычные сигареты. При этом было бы правильно запретить их продажу для несовершеннолетних, считают продавцы.

В марте депутаты Мособлдумы приняли закон, предусматривающий штраф до 150 тыс. рублей для юридических лиц за продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Размер штрафов за продажу такой продукции детям составит для граждан от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

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