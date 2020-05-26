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08:57 (мск), источник: ТАСС

Источник: Россия начала постройку первого стратегического «стелс"-бомбардировщика ПАК ДА

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россия начала постройку первого опытного образца стратегического «стелс"-бомбардировщика в рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА, изделие 80). Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Изготовлением элементов планера первой машины займется один из авиазаводов в структуре Объединенной авиастроительный корпорации, разработка рабочей конструкторской документации завершена, началась поставка материалов», — сообщил собеседник агентства.

Как уточнил другой источник ТАСС, в настоящее время уже ведется изготовление кабины самолета. «Окончательная сборка всей машины должна завершиться в 2021 году», — отметил он.

В пресс-службе «Туполева» не стали комментировать ТАСС информацию о начале производства первого ПАК ДА.

Новость
Разработчики защитили проект ПАК ДА

В декабре 2019 года замминистра обороны России Алексей Криворучко в интервью газете «Красная звезда» сообщил, что эскизный проект самолета утвержден, ПАО «Туполев» приступило к разработке рабочей конструкторской документации, начато создание деталей и составных частей опытных образцов ПАК ДА. В феврале 2020 года Криворучко сообщил, что первый двигатель для ПАК ДА в этом году передадут на стендовые испытания.

Новый «стратег»

ПАК ДА спроектирован по схеме «летающее крыло». В конструкции машины будут широко применяться технологии и материалы, снижающие заметность (технология «стелс»). Самолет будет способен нести существующие и перспективные стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы, гиперзвуковое оружие, будет оснащен новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы. Машина получит дозвуковую скорость полета.

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