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13:04 (мск), источник: Forbes

В России повысят накопительные пенсии на 9%

Накопительные пенсии россиян в этом году повысят на 9,13%. Перерасчет произойдет беззаявительно с 1 августа и затронет пенсии 80 000 человек.

Источник: РИА "Новости"

Коэффициент повышения определили в результате полученных результатов инвестирования пенсионных накоплений по итогам 2019 года, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%), говорится на сайте пенсионного фонда.

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Повысят также выплаты участникам программы софинансирования пенсионных накоплений. Им сформированные средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой в течение периода, который определяет сам человек. Такую пенсию получают 32 000 пенсионеров, с августа она вырастет на 7,99%.

Расходы на проведение перерасчета составят 1,87 млрд рублей. Из них 1,53 млрд пустят на повышение накопительных пенсий и 343 млн рублей — на повышение выплат участникам программы софинансирования пенсии.

Средний размер накопительной пенсии сейчас составляет 956 рублей в месяц, сообщил пенсионный фонд. Средний размер пенсионной выплаты по программе софинансирования пенсии составляет 1705 рублей в месяц. Оба вида пенсии назначаются в границах прежнего пенсионного возраста: женщинам с 55 лет, мужчинам с 60 лет или раньше этого возраста при наличии права досрочного выхода на пенсию.

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