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14:48 (мск), источник: ТАСС

Песков призвал не искать подвоха в отсылках к новым статьям Конституции до голосования

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Упоминание в пояснительной записке к одному из президентских законопроектов новых положений Конституции РФ, которые должны вступить в силу только после общероссийского голосования, юридически правомерно. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

Он подчеркнул, что подобные отсылки к обновленной Конституции сделаны не в самом законопроекте, который был внесен в Госдуму, а именно в пояснительной записке к нему. «Поскольку эти поправки на повестке дня, совершенно нормально, что на них ссылаются и к ним обращаются в ходе составления пояснительной записки. Здесь нет никакого подвоха, никаких юридических ошибок», — подчеркнул представитель Кремля, комментируя соответствующие упоминания в пояснительной записке к поправкам об укреплении воспитательной составляющей системы образования.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин направил в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования. Нововведения должны вступить в силу уже с 1 сентября 2020 года. При этом образовательные программы должны быть приведены в соответствие с положениями закона не позднее 1 сентября 2021 года.

В марте был принят президентский закон о внесении изменений в Конституцию РФ, однако предусмотренные им изменения вступят в силу только в случае одобрения гражданами на общероссийском голосовании. Изначально такое голосование было назначено на 22 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса оно перенесено. По словам главы государства, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация, и принимать решение о новой дате голосования на основании рекомендаций специалистов.

Следите за развитием темы Поправки в Конституцию
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