15:22 (мск), источник: Ведомости
Путин заявил о пройденном в России пике коронавируса
Специалисты считают пройденным пик коронавируса в России, сказал президент России Владимир Путин во время заявления, посвященного параду Победы в Москве.
Россия должна выйти на плато заболеваемости COVID-19 к середине мая, говорил в конце апреля
В начале мая главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней). Последние две недели в России ежедневно фиксируют менее 10000 случаев заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели 362 342 человека. Выздоровели — 131 129 пациентов. Умерли 2110.