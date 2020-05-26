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15:22 (мск), источник: Ведомости

Путин заявил о пройденном в России пике коронавируса

Специалисты считают пройденным пик коронавируса в России, сказал президент России Владимир Путин во время заявления, посвященного параду Победы в Москве.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:32 MSK, 26.05
Инфицировано362 342+8 915
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
13.0526.05
Скончалось3 807+174
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
13.0526.05
Выздоровело131 129+12 331
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
13.0526.05
Инфицировано5 518 905+90 300
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
13.0526.05
Скончалось346 700+1 325
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
13.0526.05
Выздоровело2 253 651+73 635
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
13.0526.05
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Источник: Пресс-служба Президента России

Россия должна выйти на плато заболеваемости COVID-19 к середине мая, говорил в конце апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом руководитель Федерального медико-биологического агентства и бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова 30 апреля утверждала, что Россия уже неделю как находится на плато заболеваемости. При этом она отмечала, что на плато бывают колебания — в отдельные дни может быть чуть больше или чуть меньше выявленных случаев.

В начале мая главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней). Последние две недели в России ежедневно фиксируют менее 10000 случаев заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели 362 342 человека. Выздоровели — 131 129 пациентов. Умерли 2110.

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