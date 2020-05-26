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18:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Кадыров впервые появился на публике после сообщений о заражении коронавирусом

Глава Чечни Рамзан Кадыров впервые появился на публике после сообщений о том, что он был госпитализирован с коронавирусом в одну из московских клиник. В его Telegram-канале опубликована фотография с совещания оперативного штаба, на которой запечатлен руководитель республики.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:32 MSK, 26.05
Инфицировано362 342+8 915
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«На первом после праздничных выходных (в республике по случаю праздника Ураза-байрам были объявлены нерабочими дни с 23 по 26 мая — прим. “Ленты.ру”) совещании оперштаба заслушал доклады ответственных лиц», — написал глава Чечни. На фотографии он сидит за круглым столом, соблюдая дистанцию с членами оперативного штаба.

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По словам Кадырова, ситуация в больницах и сферах экономики на фоне пандемии коронавируса в республике стабильна. «Мы уже получили достаточно полезных знаний о борьбе с коронавирусом», — подчеркнул он.

Сообщения о возможном заражении Кадырова коронавирусом появились 21 мая. По данным СМИ, глава республики находится под наблюдением врачей в московской больнице. Отмечалось, что у него поражены 70 процентов легких. В Чечне подобные заявления отвергли и сообщили, что Кадыров находится в республике и со здоровьем у него все хорошо.

Представитель Кремля Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать состояние Кадырова заявил, что в Кремле нет такой информации. Он заверил журналистов, что разузнает о самочувствии главы Чечни.

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