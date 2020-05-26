19:16 (мск), источник: ТАСС
Архангельская область и НАО подготовят общую программу социально-экономического развития
В создании программы будет также участвовать Минвостокразвития.
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу, которая будет предполагать экономическую интеграцию и совместное
«Мы в настоящее время приступаем вместе с министерством (Минвостокразвития) к разработке экономического раздела программы по экономической интеграции наших территорий. И в этом смысле надеемся, что в ближайшее время сможем зафиксировать положительный социальный и экономический эффект от такого рода программы», — сказал Цыбульский.
По его словам, в программу войдут меры, которые позволят качественно улучшить
«Для нас, действительно, этот вопрос чрезвычайно важен, потому что экономика НАО чрезвычайно зависима от природопользования. И в этом смысле мы заинтересованы в том, чтобы ее диверсифицировать», — пояснил он.