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19:16 (мск), источник: ТАСС

Архангельская область и НАО подготовят общую программу социально-экономического развития

В создании программы будет также участвовать Минвостокразвития.

Источник: Пресс-служба администрации НАО

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу, которая будет предполагать экономическую интеграцию и совместное социально-экономическое развитие двух регионов. Об этом сообщил врио главы Архангельской области Александр Цыбульский по итогам совещания, которое прошло во вторник с участием врио главы НАО Юрия Бездудного у вице-премьера — полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

«Мы в настоящее время приступаем вместе с министерством (Минвостокразвития) к разработке экономического раздела программы по экономической интеграции наших территорий. И в этом смысле надеемся, что в ближайшее время сможем зафиксировать положительный социальный и экономический эффект от такого рода программы», — сказал Цыбульский.

По его словам, в программу войдут меры, которые позволят качественно улучшить социально-экономическое положение двух регионов. При этом Бездудный добавил, что программа предполагает прежде всего экономическую интеграцию регионов, создание новых рабочих мест, диверсификацию экономики каждого из них.

«Для нас, действительно, этот вопрос чрезвычайно важен, потому что экономика НАО чрезвычайно зависима от природопользования. И в этом смысле мы заинтересованы в том, чтобы ее диверсифицировать», — пояснил он.

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