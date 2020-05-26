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26 мая, источник: Известия

Сенаторы предложили доплачивать бизнесу за наём новых сотрудников

В Совете Федерации предложили ежемесячно выплачивать предпринимателям из бюджета по 18 тыс. рублей за каждого нового сотрудника. Пакет инициатив по борьбе с безработицей глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой и помощнику президента Максиму Орешкину.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:32 MSK, 26.05
Инфицировано362 342+8 915
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Источник: Известия

Эксперты оценивают «стоимость» предложений сенаторов в 500 млрд рублей.

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Кроме выплат бизнесу, в Совфеде также предложили выдавать по 100 тыс. самозанятым на открытие своего дела, субсидии корпоративных программ переквалификации из расчета 20 тыс. рублей на каждого переобученного, а также ряд других мер.

Пакет готовился в максимально оперативные сроки, поскольку о специальном совещании у президента 27 мая стало известно на прошлой неделе, сказал «Известиям» Андрей Кутепов.

По его словам, окончательный подсчет стоимости мер в Совфеде не производили, однако, прежде чем вводить эти инструменты на федеральном уровне, нужно будет протестировать их в пилотных регионах.

В Минфине воздержались от комментариев предложений Совфеда.

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