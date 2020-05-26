Сенаторы предложили доплачивать бизнесу за наём новых сотрудников

Эксперты оценивают «стоимость» предложений сенаторов в 500 млрд рублей.
Кроме выплат бизнесу, в Совфеде также предложили выдавать по 100 тыс. самозанятым на открытие своего дела, субсидии корпоративных программ переквалификации из расчета 20 тыс. рублей на каждого переобученного, а также ряд других мер.
Пакет готовился в максимально оперативные сроки, поскольку о специальном совещании у президента 27 мая стало известно на прошлой неделе, сказал «Известиям» Андрей Кутепов.
По его словам, окончательный подсчет стоимости мер в Совфеде не производили, однако, прежде чем вводить эти инструменты на федеральном уровне, нужно будет протестировать их в пилотных регионах.
В Минфине воздержались от комментариев предложений Совфеда.