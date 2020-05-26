26 мая, источник: Ведомости
Бывший глава Чувашии подал в суд на Путина
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд России. Он пытается оспорить указ президента Владимира Путина о досрочной отставке.
Ответчиком в иске указан президент. Заявление Игнатьева суд принял к производству 21 мая. Первое судебное заседание по делу назначено на 30 июня в 10.00. Дело будет рассматривать судья Вячеслав Кириллов. Больше подробностей в картотеке суда нет.
Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Игнатьева 29 января. Причиной такого решение стала утрата доверия. В этот же день врио главы региона был назначен депутат от «Справедливой России» Олег Николаев.
За день до отставки Игнатьева исключили из «Единой России»
За несколько дней до этого инцидента
Игнатьев был главой Чувашии с августа 2010 г. До этого в течение восьми лет он работал на посту министра сельского хозяйства региона.