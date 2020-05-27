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06:34 (мск), источник: Известия

Трамп пообещал «мощные» меры против Китая

Президент США Дональд Трамп анонсировал объявление жестких мер в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге. В ходе брифинга 26 мая американский лидер указал, что Вашингтон не готовит санкции, но преподнесет Пекину «нечто мощное».

Источник: AP 2020

«Думаю, вы сочтете это очень интересным, но я не буду говорить об этом сейчас, я скажу об этом через пару дней», — ответил американский лидер на вопрос о вероятных санкциях против КНР.

При этом агентство Bloomberg сообщило, что американская администрация готовит ограничения в отношении китайских чиновников и крупных компаний.

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Причиной новых мер США может стать китайский закон о национальной безопасности в Гонконге, подготовленный парламентом Китая.

Документ пока не принят и, по словам властей КНР, не затронет права жителей города и иностранных инвесторов. Также проект никак не отразится на автономии этого специального административного района республики.

Тем не менее советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен уже выразил подозрения, что Пекин может планировать «захватить» Гонконг.

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24 мая© Ньюстюб
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