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11:49 (мск), источник: Газета.Ру

Джо Байден назвал Дональда Трампа «абсолютным дураком»

Джо Байден — потенциальный конкурент Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США — назвал действующего главу Белого дома «абсолютным дураком». По мнению политика, американский лидер демонстрирует «ложную мужественность» в период пандемии COVID-19, отказываясь носить маску. При этом ранее президент США заявил, что маску все же носил — во время посещения завода Ford.

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Источник: AFP 2020

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в интервью телеканалу CNN обругал американского лидера Дональда Трампа за «ложную мужественность» в разгар пандемии COVID-19.

«Он дурак, абсолютный дурак… Президенты должны руководить, а не заниматься глупостями и показывать ложную мужественность. Это стоит человеческих жизней», — заявил Байден, говоря о Трампе.

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Беседовавшая с ним журналистка CNN напомнила, что ранее на церемонии по случаю дня поминовения Трамп появился без маски, а Байден был и в маске, и солнцезащитных очках. При этом вскоре в своем Twitter-аккаунте президент США опубликовал фотографию демократа в маске — по мнению сотрудницы телеканала, таким образом Трамп хотел «принизить» Байдена и показать «слабость своего оппонента».

Стоит отметить, что привлекшая внимание CNN запись Трампа не была оригинальным постом — президент ретвитнул запись политического аналитика Fox News Брита Хьюма. Тот сопроводил снимок Байдена подписью: «Это могло бы объяснить, почему Трамп не любит носить маску на публике».

При этом появление Байдена на публике стало первым за долгое время, более месяца до этого он провел в своем доме, в то время как Трамп сравнительно активно встречался с общественностью и разъезжал по стране.

Ранее президент США заявил, что надел медицинскую маску впервые с начала пандемии коронавируса. Это произошло в ходе визита на автомобильный завод Ford в штате Мичиган.

Трамп продемонстрировал журналистам тканевую маску, однако надевать ее не стал. «Я не хотел доставлять прессе такое удовольствие и показываться в ней», — сказал американский лидер, отметив, что маска «выглядит мило».

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Еще в начале апреля Дональд Трамп заявил, что ношение маски — добровольное дело каждого гражданина США. При этом американские власти рекомендуют населению носить средства индивидуальной защиты, чтобы бороться с распространением коронавируса.

«Я лично делать этого [носить маску] не буду», — передает слова Трампа газета USA Today.

Президент США добавил, что не может «представить себя в маске во время общения в Белом доме с президентами, премьер-министрами, диктаторами, королями и королевами».

23 мая Дональд Трамп заявил в телеэфире, что у его вероятного оппонента на грядущих выборах Джо Байдена отсутствуют какие-либо положительные качества. «Я могу говорить о его слабых качествах весь день», — сказал Трамп.

Обмен оскорблениями происходил и раньше. В 2019 году американский лидер назвал Байдена «тупицей». Инцидент произошел во время произнесения политических речей на мероприятии в штате Айова. Байден назвал президента США «реальной угрозой для страны», сославшись на его торговые войны с Китаем и Евросоюзом.

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Трамп также охарактеризовал бывшего вице-президента как «лузера» и добавил, что экс-президент США Барак «Обама вытащил его из мусорной кучи». Американский глава дал и оценку позиции Байдена по Китаю. Демократ не считает азиатскую державу конкурентом США, из-за чего Трамп и поставил под сомнение его умственные способности.

По поводу медицинских масок в администрации США стоит добавить: 11 мая газета The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме сообщила, что сотрудников резиденции президента обяжут носить медицинские маски или другими способами закрывать лицо на территории комплекса во избежание распространения коронавируса. Надевать маски нужно будет только «в общественных пространствах» на территории комплекса. Находясь в рабочих кабинетах, можно будет оставаться без защитных средств.

7 мая Трамп заявил, что теперь будет тестироваться на коронавирус ежедневно. Он также подтвердил, что один из сотрудников Белого дома заболел COVID-19.

«У меня был очень ограниченный контакт с этим джентльменом», — уточнил Трамп. Помощник президента, заразившийся коронавирусом, является служащим военно-морского флота США. Он был очень близок к Трампу и его семье. Как отмечает CNN, американский лидер расстроился, узнав о положительном результате теста на COVID-19 камердинера.

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