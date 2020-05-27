10:13 (мск), источник: Коммерсантъ
Полиция Гонконга применила перцовый газ для разгона протестующих
В Гонконге полиция применила перцовый газ для разгона групп протестующих против рассмотрения законопроекта о государственном гимне Китая.
Сотни людей вышли на улицы в деловом центре во время обеденного перерыва. Полиция просила их разойтись, угрожая задержанием за участие в незаконном собрании, сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK.
В среду законодательное собрание намерено обсудить законопроект. Он предусматривает уголовную ответственность за оскорбление и неправомерное использование гимна КНР. Нарушителям может грозить наказание в виде трех лет тюрьмы или штраф до $6,4 тыс.
В понедельник власти Гонконга призвали к скорейшему принятию законопроекта о национальной безопасности в специальном административном районе Китая. В их заявлении отмечено, что в случае промедления Гонконг может превратиться в очаг терроризма и экстремизма.