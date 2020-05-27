Верховный суд вернул бывшему главе Чувашии исковое требование о соцгарантиях

Верховный суд России частично вернул иск бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву, который решил оспорить свою отставку.
Ему вернули «административное исковое заявление в части требований об установлении факта частичной потери трудоспособности и установлении права на дополнительные социальные и иные гарантии», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.
Президент Владимир Путин 29 января отправил главу региона в отставку в связи с утратой доверия. Перед этим два инцидента с участием Игнатьева вызвали недовольство и широкий общественный резонанс. 28 января президиум Генсовета «Единой России» исключил Игнатьева из партии.
26 мая стало известно, что Игнатьев 20 мая оспорил в суде президентский указ о своей отставке. Верховный суд начнет рассматривать его иск 30 июня. Владимир Путин заявлен административным ответчиком по иску.
Незадолго до отставки Игнатьеву пришлось извиняться за фразу о том, что «надо мочить» журналистов и блогеров из других регионов, которые «хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю, о чем и о ком». После критики он заявил, что его слова «передернули». В конце января Игнатьев на официальной церемонии вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники.