Грузия обвинила Россию в «грубой дезинформации» о биолаборатории имени сенатора Лугара

«Предмет нашей обеспокоенности — Вашингтон не объясняет, чем он занимается в непосредственной близости от российских границ», — говорилось в заявлении МИД РФ. Об этом же во вторник в ходе видеоконференции со своими коллегами из стран Организации Договора о коллективной безопасности сказал российский министр Сергей Лавров.
В заявлении грузинского дипломатического ведомства отмечается: 26 мая, когда Грузия отмечала главный национальный праздник, День независимости, и получала поздравления со всего мира, Россия «распространила очередное лживое заявление» касательно деятельности «научного центра общественного здоровья имени Ричарда Лугара».
По утверждению Тбилиси, американские военные «не играют никакой роли в планировании работы лаборатории или в проведении исследований».
Тем не менее грузинский МИД выражает готовность принять российских специалистов для проверки объекта, но не в двустороннем формате, как того требует Москва, а лишь в рамках Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия (КБТО), то есть с участием западных специалистов.
Наконец, МИД Грузии обратился к государствам—участникам КБТО с призывом «дать соответствующую оценку агрессивным заявлениям официального ведомства России» и «осудить грубую дезинформацию» в отношении лаборатории имени Лугара.
Накануне руководитель Национального центра контроля над заболеваниями, в состав которого входит лаборатория имени Лугара, объяснил заявление МИД РФ тем, что в России недовольны способностью Грузии самостоятельно проводить тесты на коронавирус в собственной лаборатории, «а не отправлять образцы в Москву», как во время СССР.
7 мая заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент назвал ложью заявления Москвы о возможной разработке биологического оружия в биолаборатории Лугара.