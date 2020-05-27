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21:36 (мск), источник: РИА Новости

Меркель: санкции против России будут сохраняться без прогресса по Украине

БЕРЛИН, 27 мая — РИА Новости. Антироссийские санкции Евросоюза будут оставаться в силе без прогресса в минском процессе урегулирования украинского конфликта, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Источник: РИА Новости

По ее словам, основанием для конструктивного диалога и мирного сосуществования является «понимание того, что в международном праве должно действовать не право сильного, а сила права». Она отметила, что это включает Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и Европейская конвенция по правам человека Европы.

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«Этот канон правил и ценностей Россия неоднократно нарушала, Россия в нашем непосредственном соседстве создала пояс нерешенных конфликтов, аннексировала в нарушение международного права украинский полуостров Крым. Она поддерживает марионеточные режимы на частях восточной Украины и вмешивается в западные демократии гибридными инструментом», — заявила Меркель, выступая в мероприятии фонда имени Конрада Аденауэра, представляя цели ФРГ в предстоящем председательстве в ЕС.

По ее словам, во время председательства Германии Россия и дальше будет занимать важное место в политике Берлина. «Там, где будут фундаментальные нормы международного права, мы будем об этом говорить. Если не будет прогресса в минском процессе, мы будем должны сохранять санкции. С другой стороны, председательство в Совете ЕС дает нам возможности придать новые импульсы отношениям», — добавила Меркель.

По ее словам, речь идет о ситуации в Ливии, вопросах здравоохранения и борьбы с изменением климата.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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