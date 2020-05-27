Минобороны назвало причастных к подрыву турецкой колонны в Сирии

По его словам, террористы привели взрывное устройство в действие, когда турецкие военные продвигались вблизи склада боеприпасов боевиков.
В результате теракта погиб один военный ВС Турции. Инцидент произошел на трассе М-4 в Идлибе.
21 мая в МИД России заявили, что террористы в идлибской зоне деэскалации в Сирии наращивают боевой потенциал.
27 апреля российский посол в САР Александр Ефимов сообщил, что ситуация в сирийском Идлибе остается напряженной. Несмотря на пандемию коронавируса, террористы продолжают устраивать провокации.
5 марта лидеры Турции и России встретились в Москве, чтобы обсудить урегулирование конфликта в Сирии. Переговоры продлились более шести часов. По итогам переговоров сторонам удалось согласовать меры по разрешению ситуации в Сирии. В результате стороны условились о проведении совместного патрулирования в районе сирийско-турецкой границы с целью безопасности передвижения мирного населения. Патрулирование стало гарантией недопущения эскалации ситуации в регионе.