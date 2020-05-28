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03:52 (мск), источник: РИА Новости

В Китае за сутки выявили два случая COVID-19

ПЕКИН, 28 мая — РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил два новых случая заражения коронавирусом и 23 бессимптомных носителя, выздоровели восемь пациентов, летальных случаев нет, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:32 MSK, 28.05
Инфицировано370 680+8 338
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Скончалось3 968+161
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Выздоровело142 208+11 079
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Скончалось355 615+5 162
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Выздоровело2 350 071+63 115
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Источник: Reuters

Уточняется, что оба новых случая — ввозные, зарегистрированы в Шанхае и в провинции Фуцзянь.

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Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 82 995 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 78 288 человек выздоровели, 73 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев — 1734, выздоровели 1688 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 23 таких случаев, все они локальные. За минувшие сутки из карантина выпустили 14 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 413 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1066 случаев заражения (четыре человека скончались, 1034 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все 45 человек уже выписаны), на Тайване заразился 441 человек (семь скончались, 419 вылечились).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.

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