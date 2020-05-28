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07:29 (мск), источник: ТАСС

В Госдепе намерены продолжить курс на «дипломатическую изоляцию» Ирана

Также в Госдепартаменте предположили, что иранская экономика находится в состоянии «глубокого спада», а доступ к иностранным резервам минимален.

Источник: AP 2020

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат кампанию экономического давления и «дипломатической изоляции» Ирана. Об этом заявил в среду спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в ходе телефонного брифинга. Стенограмму беседы распространила пресс-служба Госдепартамента.

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«Кампания президента Дональда Трампа по оказанию максимального давления сдерживала Иран и противодействовала ему беспрецедентными методами. Мы лишили религиозное руководство огромных средств», — утверждал Хук. По его мнению, иранское руководство стоит перед выбором «вести переговоры [с США] либо разрешить экономический коллапс».

Спецпредставитель также предположил, что иранская экономика якобы находится в состоянии «глубокого спада», а доступ к иностранным резервам минимален. «США продолжат успешную стратегию по оказанию максимального экономического давления и дипломатической изоляции», — сказал он.

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил в среду, что Вашингтон принял решение прекратить временные исключения из режима санкций, которые позволяют Тегерану получать от стран — участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) помощь в области мирного освоения атома.

Отмененные исключения позволяли компаниям из России, Китая и европейских стран продолжать деятельность по мирному использованию атомной энергетики на ядерных объектах в Иране, не рискуя при этом попасть под действие американских ограничительных мер. Это напрямую затрагивает реактор на тяжелой воде в Араке, который Иран в рамках СВПД при поддержке других стран должен был перестроить для проведения ядерных исследований в мирных целях, а также обеспечение обогащенным ураном исследовательского реактора в Тегеране, вывоз отработанного топлива из Ирана.

Администрация США предоставляет международным компаниям 60 дней на прекращение деятельности, затрагивающей эти объекты.

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