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13:50 (мск), источник: РИА Новости

Власти Миннеаполиса запросили поддержку нацгвардии из-за беспорядков

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Власти американского города Миннеаполис, штат Миннесота, обратились за помощью к Национальной гвардии США из-за ситуации с протестами, вызванными смертью афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого обращения полиции, сообщает телеканал KSTP.

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Сообщается также о возгораниях в районе беспорядков. Протестующие подожгли здание компании по продаже автомобильных комплектующих AutoZone. В городе продолжаются мародерства и грабежи.

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«Обстановка … в Миннеаполисе переросла в чрезвычайно опасную ситуацию. Для всеобщей безопасности, пожалуйста, покиньте этот район и позвольте пожарным и медикам добраться до места происшествий», — обратился к протестующим в своем Twitter губернатор штата Миннесота Тим Уолз, призвав к мирным демонстрациям.

Сообщается, что протестующие бросают камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов, разбивают стекла полицейских машин, грабят магазины. Полицейские, в свою очередь, применяют против участников беспорядков резиновые пули и слезоточивый газ.

Ранее стало известно, что в ходе беспорядков в городе Миннеаполис в результате стрельбы погиб по меньшей мере один человек.

Ранее в соцсетях появились видео, на которых показано задержание жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. На видео видно, что на Флойда, который лежит на земле, уже надели наручники и один из полицейских, держащих его, прижал ему шею коленом. Флойд при этом несколько раз повторяет, что не может дышать, после чего замолкает. Как сообщала полиция, Флойда обнаружили сидящим на автомобиле в состоянии опьянения. Его решили задержать, он оказал сопротивление.

Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех стражей порядка, которые принимали участие в задержании. Мэр города Миннеаполис Джейкоб Фрей призвал арестовать полицейского, который встал коленом на шею задержанного. Президент США Дональд Трамп поручил ускорить расследование инцидента.

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