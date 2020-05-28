Власти Миннеаполиса запросили поддержку нацгвардии из-за беспорядков

Сообщается также о возгораниях в районе беспорядков. Протестующие подожгли здание компании по продаже автомобильных комплектующих AutoZone. В городе продолжаются мародерства и грабежи.
«Обстановка … в Миннеаполисе переросла в чрезвычайно опасную ситуацию. Для всеобщей безопасности, пожалуйста, покиньте этот район и позвольте пожарным и медикам добраться до места происшествий», — обратился к протестующим в своем Twitter губернатор штата Миннесота Тим Уолз, призвав к мирным демонстрациям.
Сообщается, что протестующие бросают камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов, разбивают стекла полицейских машин, грабят магазины. Полицейские, в свою очередь, применяют против участников беспорядков резиновые пули и слезоточивый газ.
Ранее стало известно, что в ходе беспорядков в городе Миннеаполис в результате стрельбы погиб по меньшей мере один человек.
Ранее в соцсетях появились видео, на которых показано задержание жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. На видео видно, что на Флойда, который лежит на земле, уже надели наручники и один из полицейских, держащих его, прижал ему шею коленом. Флойд при этом несколько раз повторяет, что не может дышать, после чего замолкает. Как сообщала полиция, Флойда обнаружили сидящим на автомобиле в состоянии опьянения. Его решили задержать, он оказал сопротивление.
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех стражей порядка, которые принимали участие в задержании. Мэр города Миннеаполис Джейкоб Фрей призвал арестовать полицейского, который встал коленом на шею задержанного. Президент США Дональд Трамп поручил ускорить расследование инцидента.