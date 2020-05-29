00:14 (мск), источник: Ведомости
Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
Трамп подписал его после
Федеральной комиссии по связи и Федеральной торговой комиссии президент поручил рассмотреть, смогут ли они ввести новые правила в отношении
Ранее Twitter присвоил двух сообщений Трампа маркировку с указанием, что твит может содержать недостоверную информацию. Это были посты по поводу голосования по почте, которое организуют
Он пообещал строже регулировать, а в случае необходимости — блокировать социальные медиа, поскольку «республиканцы чувствуют, что они ограничивают высказывание консервативных позиций». Сами пометки Трамп в день подписания указа назвал «редакционными решениями».