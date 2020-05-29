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11:06 (мск), источник: РИА Новости

Источник: в России могут ввести специальное приложение для мигрантов

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Эксперты предложили МВД России создать цифровой профиль мигранта в специальном приложении, которое иностранцы должны будут установить на свои смартфоны, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

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Источник: РИА Новости

По словам собеседника агентства, в министерстве подготовили прогноз развития ситуации в миграционной сфере с учетом «форс-мажорных факторов из-за пандемии коронавируса». Так, специалисты ведомства предлагают выделить краткосрочный (до конца текущего года) и среднесрочный периоды (ближайшие два-три года) с «оптимистическим» и «пессимистическим» вариантами развития. А эксперты видят несколько путей решения возможного обострения ситуации.

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«Есть такое предложение, пока в плане эксперимента предусмотреть разработку и создание цифрового профиля мигранта, в котором будет отражаться так называемый “рейтинг социального доверия мигранта”. Там должна будет содержаться вся информация о социально-правовом статусе мигранта, биометрические данные, сведения о здоровье, криминальное прошлое или его отсутствие», — рассказал собеседник агентства.

Также могут создать специальное приложение «Мигрант», которое приезжие должны будут устанавливать на свои мобильные устройства. Именно к нему можно привязать цифровой профиль иностранного работника.

«А после открытия границ России предлагается установить предписание, которое сделает обязательным подключение приложения для всех въезжающих мигрантов. Отказ от установления мобильного приложения автоматически понижает рейтинг социального доверия к мигранту», — пояснил источник.

Кроме того, рассматривается возможность объявить правовую амнистию мигрантов, находящихся на нелегальном или полулегальном положении, которые не совершали преступлений. Это поможет провести массовую государственную регистрацию, считают аналитики.

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