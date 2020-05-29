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09:11 (мск), источник: РИА Новости

Онищенко назвал самое «забытое» место, где можно заразиться коронавирусом

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с «Парламентской газетой» рассказал что, из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:32 MSK, 29.05
Инфицировано379 051+8 371
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Источник: РИА Новости

«По моей оценке, подъезд — самое “забытое” место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий», — отметил Онищенко.

Он напомнил, что инсоляции в подъездах почти нет, поэтому вирус может там сохраняться долго.

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«Тут и перила, и кнопки лифта, домофона, а если спускаетесь пешком, то запросто можете встретить соседа, который, пыхтя, поднимается наверх», — пояснил бывший санитарный врач.

По данным ВОЗ, почти 5,6 миллиона человек заболели COVID-19, из которых свыше 353 тысяч умерли. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса в мире заболели 5,8 миллиона человек, погибло более 360 тысяч.

Всего в России зарегистрировали свыше 379 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 4142 пациента умерли, более 150 тысяч человек выздоровели.

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