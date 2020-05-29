10:59 (мск), источник: Газета.Ру
«В пику Горбачеву»: как Ельцина выбрали на высший пост России
30 лет назад Ельцин стал председателем Верховного Совета РСФСР.
29 мая 1990 года Борис Ельцин занял высший пост России — стал председателем Верховного Совета РСФСР. Избрание оппозиционного политика произошло на 1-м Съезде народных депутатов. Ельцин победил с перевесом в четыре голоса. Есть мнение, что некоторые делегаты проголосовали за него
Весной 1990 года Борис Ельцин был народным депутатом СССР от Москвы и работал председателем комитета Верховного Совета СССР по строительству и архитектуре. При этом в Кремле ему постоянно демонстрировали недоброжелательное отношение. После горбачевской опалы не многие соратники Ельцина верили, что ему удастся добраться до высших государственных, а тем более партийных постов. По воспоминаниям начальника ельцинской охраны Александра Коржакова, окружению казалось, что карьера политика может быть связана исключительно с депутатской деятельностью.
«Если произойдет чудо, то он станет председателем Верховного Совета СССР», — так, если верить Коржакову, считали 30 лет назад демократы. И дело заключалось не только в оппозиционной деятельности Ельцина. Михаил Горбачев был молодым и энергичным генеральным секретарем ЦК КПСС. Опираясь на опыт прошлых лет, никто не верил, что он добровольно оставит свою должность раньше срока. Еще меньше в 1990 году представляли грядущий распад Советского Союза.
Как подчеркивал Коржаков в своей книге «Борис Ельцин: от рассвета до заката», общение с лидером оппозиции могло в то время негативно сказаться на карьере:
Я никогда не боялся, что меня, офицера КГБ, уволят за неформальное общение с Ельциным. Если же меня упрекали коллеги: «Как же ты можешь встречаться с Ельциным, ведь он враг Горбачева», я отвечал: «Но не враг народа. Он член ЦК КПСС, министр, наконец. А врагов министрами не назначают (имеется ввиду назначение Ельцина первым заместителем председателя Госстроя СССР — министром СССР 14 января 1988 года. — «Газета.Ru»)
16 мая в Большом Кремлевском дворце Москвы открылся 1-й Съезд народных депутатов РСФСР — высший орган государственной власти республики.
В зале собрались 1050 депутатов из 1059. Из них 86,3% были членами КПСС. Открыл Съезд в качестве председателя Центральной избирательной комиссии РСФСР и вел его заседания Василий Казаков.
Первый советский легальный миллионер Артем Тарасов так описывал атмосферу, царившую в зале: «Первый Съезд народных депутатов России, проходивший в Кремле, являл собой абсолютно неуправляемую массу разношерстного народа. Депутаты стремились любой ценой попасть на трибуну, при этом выступающих вообще не слушали: все кричали, махали руками и выкрикивали прямо из зала
В свою очередь, народный депутат Сергей Полозков в книге «Приватизация по Чубайсу. Ваучерная афера. Расстрел парламента» замечал, что граждане испытывали к Съезду повышенный интерес:
Наше общество было в то время опьянено свободой и демократией, все верили в будущее, и поэтому, наверное, мы тогда не очень обращали внимание на предостережения, идущие от сторонних независимых наблюдателей.
29 мая 1990 года лидер оппозиционной Межрегиональной депутатской группы в Верховном Совете СССР Ельцин был избран председателем Верховного Совета РФСФР — высшим должностным лицом России. Согласно свидетельствам очевидцев, этому предшествовали «острые дискуссии». Избрание состоялось только в ходе третьего, заключительного тура голосования. Главным соперником Ельцина в этом туре был кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, председатель Совета министров РСФСР Александр Власов, которого называли «ставленником Кремля».
Николай Рыжков, в то время председатель Совета министров СССР, отмечал в своих мемуарах, что вокруг избрания председателя Верховного Совета РСФСР «разгорелась острая борьба».
«Депутаты разделились на два открыто и резко враждебных лагеря: ориентирующихся на КПСС и приверженных блоку сил образованного движения “Демократическая Россия”, — рассказывал политик в книге “Главный свидетель”. — Памятен этот Съезд марафоном по избранию председателя Верховного Совета РСФСР. Четыре голоса, это примерно полпроцента депутатов Съезда, в конечном счете определили его дальнейшую политическую судьбу, а вместе с тем и судьбу России! Вопрос о руководстве Верховного Совета РСФСР еще на стадии подготовки к Съезду неоднократно обсуждался на Политбюро. На мой взгляд, оно, и особенно секретари ЦК под руководством Горбачева, допустили огромные ошибки в этом важнейшем кадровом вопросе. Они рекомендовали явно не проходные в сложившейся обстановке кандидатуры — Александра Власова, Ивана Полозкова. На одном из заседаний Политбюро я твердо сказал: это неплохие товарищи, но их не поддержат на Съезде. Мы будем вынуждены отдать этот пост Ельцину, не скрывавшему своего стремления стать во главе высшего в то время органа власти республики, которая практически определяла жизнь всего государства».
На взгляд Полозкова, избрание Ельцина председателем Верховного Совета РСФСР состоялось «благодаря» Горбачеву.
«На момент, когда уже было проведено несколько голосований, но никто из кандидатов никак не мог набрать более 50% голосов, Горбачев выступил на Съезде. Выступление напрямую не касалось выборов. В те времена давление высших руководителей на принятие кадровых вопросов считалось неэтичным. Но в этот раз искушение было слишком велико, я видел, как он колебался говорить или нет. В конце концов он не выдержал и
В своей книге политик высказывал сомнение в достоверности подсчета голосов. Как поведал ему народный депутат Игорь Муравьев, из урны доставались бюллетени, раскладывались по кучкам и потом депутаты по двое проводили подсчеты. У Муравьева с коллегой получилось, что за Ельцина на пять голосов больше, а у других счетчиков, пересчитывавших другую стопку голосов, они разделились поровну. При пересчете лишние голоса Ельцина пропали.
12 июня 1990 года Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, предусматривавшую верховенство российского законодательства по отношению к союзному. За принятие Декларации проголосовали 907 депутатов, против — 13, воздержались — 9. Это резко увеличило политический вес председателя Верховного Совета РСФСР, игравшего ранее второстепенную, зависимую роль. 12 июля на XXVIII съезде КПСС Ельцин выступил с критикой партии и Горбачева и объявил о своем выходе из КПСС.