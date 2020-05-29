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16:55 (мск), источник: РБК

Стаж работающих с COVID медиков посчитают по формуле «день за три»

В 2020 году для медиков, работающих с заразившимися коронавирусом, будет действовать льготный порядок формирования пенсионного стажа, сообщили в Минтруде. Время работы в период эпидемии им засчитают в стаж в трехкратном размере.

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17.05
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16.05
110128
17.05
93987
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19.05
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16.0529.05
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16.05
5410
17.05
4126
18.05
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Источник: Агентство «Москва»

Пенсионный стаж медиков, которые работают непосредственно с заразившимися коронавирусом, в 2020 году сформируют из расчета день за три. Об этом сообщили в Минтруде.

«Для медицинских работников, работающих с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, в 2020 году будет действовать льготный порядок формирования пенсионного стажа. Время работы во время эпидемии будет засчитываться в стаж в трехкратном размере», — пояснили в министерстве.

Соответствующий проект постановления правительства ведомство подготовило по поручению президента Владимира Путина.

В начале апреля он также поручил установить на три месяца дополнительные выплаты медикам, работающим с заразившимися коронавирусом. Врачам полагается ежемесячная надбавка 80 тыс. руб., среднему медперсоналу — 50 тыс., младшему — 25 тыс.

Врачи скорой помощи должны получить дополнительные 50 тыс. руб., а фельдшеры, медсестры и водители — по 25 тыс. Эти стимулирующие выплаты медикам не облагаются налогом на доход физических лиц (НДФЛ).

На доплаты медикам правительство выделило 52 млрд руб., сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, соответствующие надбавки в апреле получили более 153 тыс. человек.

26 мая Миздрав официально подтвердил смерть 101 медика от заражения коронавирусом. В «Списке памяти», который ведут сами врачи, содержится в три раза больше имен — 311.

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