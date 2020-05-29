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17:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны и МИДу провести переговоры с Сирией о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории в районе сирийского побережья. Об этом говорится в распоряжении президента, размещенном в пятницу на портале правовой информации.

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«Принять предложение правительства РФ о подписании протокола номер 1 к соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 года о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории», — отмечается в документе.

Согласно распоряжению, по достижении договоренности Минобороны и МИД имеют право подписать от имени РФ указанный протокол, «разрешив вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера».

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе. Последняя формально называется пунктом базирования ВМФ, но за последние пять лет ее функции значительно расширились.

Осенью прошлого года в Тартусе на базе начала действовать новая судоремонтная мастерская, работа которой позволяет существенно сократить ремонт российских судов и кораблей, находящихся вдали от своих основных баз.

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«О расширении базы Хмеймим говорят давно. Это нужно и для повышения безопасности базы, которая иногда подвергается обстрелам, и для лучшего разведения инфраструктуры военного аэродрома и гражданского», — сказал «Ъ» эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник. Он напомнил, что российская авиабаза примыкает к аэропорту Латакии и использует его инфраструктуру.

«Расширение Тартуса — более существенный проект с точки зрения масштабов, там в перспективе должна быть создана полноценная военно-морская база, позволяющая заход и обслуживание любых кораблей вплоть до авианосца. В текущих границах эта задача не решается, так что переговоры на тему передачи дополнительных площадей неизбежны», — добавил эксперт.

Марианна Беленькая

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