19:57 (мск), источник: ТАСС
Голикова объяснила, почему власти не опубликовали данные по смертности в России за апрель
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Власти РФ 29 мая не опубликовали данные по смертности в России за апрель
«29 мая мы должны были бы опубликовать официальные данные по статистике естественного движения населения, куда относятся все показатели и рождаемости, и смертности, браков и разводов и ряд других показателей. Но в связи с тем, что с 25 марта по 11 мая были объявлены нерабочие дни и функционировали только те сферы, которые обеспечивали жизнеобеспечение, в отдельных регионах страны органы записи актов гражданского состояния также не работали и, соответственно, не имели возможности вводить данные в систему единой государственной регистрации записей актов гражданского состояния, которая ведется Федеральной налоговой службой», — сказала Голикова.
«И мы в принципе в режиме онлайн знаем, что происходит со статистикой естественного движения населения. К сожалению, вот апрель не позволил нам эту работу довести до конца. Мы собрали всю ту информацию, которую имеем за апрель на сегодняшний день, но она пока является неполной, и, безусловно, мы эту работу доведем до конца в самое ближайшее время и опубликуем официальные данные по статистике естественно движения населения», — уточнила
По ее словам, число умерших в РФ в
Голикова заверила, что российские специалисты получают точные данные о причине смерти человека за счет того, что вскрытие проводится почти в 100% случаев.
«Россия осуществляет почти 100% патологоанатомического вскрытия, что дает нам возможность получать точные данные о характере течения заболевания, причине смерти, которые не обнаруживаются, если можно так выразиться, при поверхностном изучении», — сказала она на брифинге в Доме правительства.
Срок, в течение которого проводится такое исследование, в России доходит до 45 дней, но в некоторых регионах его делают быстрее, добавила