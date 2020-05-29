22:45 (мск), источник: РБК
Зеленского не пригласили на парад Победы в России
О планах Москвы пригласить Зеленского на парад Победы стало известно в августе прошлого года.
Россия не приглашала президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы. Об этом сообщил РБК
«Нет, [приглашение] не направлялось», — сказал Песков.
О планах Москвы пригласить Зеленского на парад Победы в августе 2019 года сообщал помощник президента России Юрий Ушаков. Однако в конце января Зеленский сделал ряд заявлений на фоне спора между Россией и Польшей, обвинившей СССР в развязывании Второй мировой войны. Он поддержал позицию Варшавы, отметив, что к началу войны и холокосту привел «сговор тоталитарных режимов» — СССР и нацистской Германии.
В Кремле заявления Зеленского сочли оскорбительными не только для россиян, но и для всех жителей СНГ и Украины. Чуть позже Песков заявил, что не уверен, останется ли в силе приглашение для Зеленского. Его слова вызывают «сожаление и непонимание», отметил он.
После объявления новой даты свое присутствие на параде в июне подтвердили молдавский президент Игорь Додон, глава Казахстана