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22:45 (мск), источник: РБК

Зеленского не пригласили на парад Победы в России

О планах Москвы пригласить Зеленского на парад Победы стало известно в августе прошлого года.

Источник: Reuters

Россия не приглашала президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы. Об этом сообщил РБК пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, [приглашение] не направлялось», — сказал Песков.

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О планах Москвы пригласить Зеленского на парад Победы в августе 2019 года сообщал помощник президента России Юрий Ушаков. Однако в конце января Зеленский сделал ряд заявлений на фоне спора между Россией и Польшей, обвинившей СССР в развязывании Второй мировой войны. Он поддержал позицию Варшавы, отметив, что к началу войны и холокосту привел «сговор тоталитарных режимов» — СССР и нацистской Германии.

В Кремле заявления Зеленского сочли оскорбительными не только для россиян, но и для всех жителей СНГ и Украины. Чуть позже Песков заявил, что не уверен, останется ли в силе приглашение для Зеленского. Его слова вызывают «сожаление и непонимание», отметил он.

Из-за эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин перенес проведение парада Победы на 24 июня — в этот день он прошел на Красной площади в 1945 году.

После объявления новой даты свое присутствие на параде в июне подтвердили молдавский президент Игорь Додон, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, лидер Абхазии Аслан Бжания и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. О том, что он посетит парад Победы в Москве, 29 мая сообщил и президент Сербии Александр Вучич.

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