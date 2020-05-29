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22:19 (мск), источник: ТАСС

США прекращают все отношения с ВОЗ

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен перенаправить на другие нужды примерно $450 млн в год, которые ранее выделял этой организации.

Источник: AP 2020

Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США. Об этом заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп, его выступление транслировал Белый дом.

Как констатировал американский лидер, Вашингтон ранее «сообщил, какие реформы должны осуществить» в ВОЗ. «Но они отказались сделать это», — добавил Трамп. По его словам, США «сегодня разрывают все связи с ВОЗ». Вашингтон намерен перенаправить на другие нужды средства в размере примерно $450 млн в год, которые ранее выделял данной организации.

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