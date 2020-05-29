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23:20 (мск), источник: Известия

Арестованного полицейского в Миннеаполисе обвинили в непредумышленном убийстве

Бывшего полицейского, арестованного по делу афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался в Миннеаполисе вскоре после задержания, обвинили в непредумышленном убийстве.

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Об этом в пятницу, 29 мая, сообщил прокурор местного округа Хеннепин Майк Фримэн. Трансляция велась на его странице в Facebook.

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«Хочу сообщить, что бывший офицер полиции Дерек Човин находится под стражей Ему предъявлены обвинения в убийстве третьей степени (Убийство по неосторожности — Ред.) и в непредумышленном убийстве», — сказал прокурор.

По словам Фримена, в отношении трех остальных бывших полицейских, которые присутствовали на месте инцидента, еще проводится проверка.

Обвинения, как отметил прокурор, предъявлены в рекордно короткие сроки, поскольку обычно в подобных ситуациях это занимает несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что Човина арестовали. Именно он давил на шею задержанного 46-летнего Флойда коленом, после чего тот скончался в реанимации.

После инцидента в Миннеаполисе уже несколько дней длятся протесты.

27 мая четверо офицеров, которые участвовали в задержании ныне покойного мужчины, были уволены. Они утверждали, что планировали задержать сидящего в автомобиле гражданина, который, предположительно, был пьян, но тот начал сопротивляться. Однако очевидцы распространили в интернете ролик, на котором видно, что Флойд не сопротивлялся полицейским и был в наручниках, а во время применения удушающего приема неоднократно жаловался, что ему нечем дышать, после чего перестал подавать признаки жизни.

В связи с беспорядками властям Миннеаполиса пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Президент США Дональд Трамп 29 мая направил в город более 500 бойцов национальной гвардии, назвав при этом мэра города Джейкоба Фрея слабым.

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