Арестованного полицейского в Миннеаполисе обвинили в непредумышленном убийстве

Об этом в пятницу, 29 мая, сообщил прокурор местного округа Хеннепин Майк Фримэн. Трансляция велась на его странице в Facebook.
«Хочу сообщить, что бывший офицер полиции Дерек Човин находится под стражей Ему предъявлены обвинения в убийстве третьей степени (Убийство по неосторожности — Ред.) и в непредумышленном убийстве», — сказал прокурор.
По словам Фримена, в отношении трех остальных бывших полицейских, которые присутствовали на месте инцидента, еще проводится проверка.
Обвинения, как отметил прокурор, предъявлены в рекордно короткие сроки, поскольку обычно в подобных ситуациях это занимает несколько месяцев.
Ранее сообщалось, что Човина арестовали. Именно он давил на шею задержанного 46-летнего Флойда коленом, после чего тот скончался в реанимации.
После инцидента в Миннеаполисе уже несколько дней длятся протесты.
27 мая четверо офицеров, которые участвовали в задержании ныне покойного мужчины, были уволены. Они утверждали, что планировали задержать сидящего в автомобиле гражданина, который, предположительно, был пьян, но тот начал сопротивляться. Однако очевидцы распространили в интернете ролик, на котором видно, что Флойд не сопротивлялся полицейским и был в наручниках, а во время применения удушающего приема неоднократно жаловался, что ему нечем дышать, после чего перестал подавать признаки жизни.
В связи с беспорядками властям Миннеаполиса пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Президент США Дональд Трамп 29 мая направил в город более 500 бойцов национальной гвардии, назвав при этом мэра города Джейкоба Фрея слабым.