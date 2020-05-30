00:20 (мск), источник: РИА Новости
В Миннеаполисе объявили комендантский час
ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. Мэр Джейкоб Фрей объявил в Миннеаполисе, где
Как следует из распоряжения мэра, комендантский час будет действовать с 20.00 пятницы по местному времени до 6.00 субботы (с 04.00 до 14.00 мск) и в те же часы в ночь на воскресенье.
Исключение делается для правоохранительных органов, нацгвардии и оперативных служб, а также для бездомных и для тех, кто «вынужден бежать от опасности». Таким образом, ограничения распространяются и на журналистов. После того, как на это обратили внимание мэра, он в Twitter пообещал «исправить это».
Нарушителей комендантского часа ждет штраф до 1000 долларов или заключение на срок до 90 дней.
В Миннесоте и в ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники, повалили его на дорогу. Полицейский — белый мужчина — надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая.
Начавшиеся 26 мая в Миннеаполисе акции протеста переросли в столкновения с полицией, грабежи магазинов и поджоги. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Миннесоты привлек к поддержанию порядка бойцов Национальной гвардии США. В пятницу прокурор округа Хеннепин Майкл Фримен заявил, что власти штата Миннесота предъявили обвинение в непредумышленном убийстве