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00:20 (мск), источник: РИА Новости

В Миннеаполисе объявили комендантский час

ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. Мэр Джейкоб Фрей объявил в Миннеаполисе, где из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда начались массовые беспорядки, комендантский час.

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Как следует из распоряжения мэра, комендантский час будет действовать с 20.00 пятницы по местному времени до 6.00 субботы (с 04.00 до 14.00 мск) и в те же часы в ночь на воскресенье.

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Исключение делается для правоохранительных органов, нацгвардии и оперативных служб, а также для бездомных и для тех, кто «вынужден бежать от опасности». Таким образом, ограничения распространяются и на журналистов. После того, как на это обратили внимание мэра, он в Twitter пообещал «исправить это».

Нарушителей комендантского часа ждет штраф до 1000 долларов или заключение на срок до 90 дней.

В Миннесоте и в ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники, повалили его на дорогу. Полицейский — белый мужчина — надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая.

Начавшиеся 26 мая в Миннеаполисе акции протеста переросли в столкновения с полицией, грабежи магазинов и поджоги. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Миннесоты привлек к поддержанию порядка бойцов Национальной гвардии США. В пятницу прокурор округа Хеннепин Майкл Фримен заявил, что власти штата Миннесота предъявили обвинение в непредумышленном убийстве экс-полицейскому в связи со смертью Флойда после ареста.

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