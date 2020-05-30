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10:18 (мск), источник: РИА Новости

США могут отправить в Тунис военных «из-за России»

ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. США могут отправить в Тунис вспомогательную бригаду военнослужащих, причем утверждают, что это делается из-за России, которую они винят во вмешательстве в дела региона, говорится в сообщении Африканского командования ВС США (АФРИКОМ).

Источник: AP 2020

Командование сообщило, что его глава генерал Стивен Таунсенд говорил накануне с министром обороны Туниса Имедом Хазги.

«По мере того как Россия продолжает раздувать пламя ливийского конфликта, региональная безопасность в Северной Африке беспокоит все больше. Мы изучаем новые способы ответа на угрозы общей безопасности, в том числе использование бригады содействия силам безопасности», — заявил в этой связи Таунсенд.

Такого рода бригады США с различным количеством военнослужащих используются для обучения и подготовки военнослужащих стран-партнеров на их территории.

Таусенд также посетовал на то, что африканских партнеров США «осаждают злонамеренные деятели и террористические сети».
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США ранее обвиняли Россию во вмешательстве в дела Ливии через поддержку сил Халифы Хафтара, Россия обвинения во вмешательстве отрицает и заявляет, что заинтересована в урегулировании ситуации в Ливии.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.

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2020 год начался для арабской страны с нового витка внутренних столкновений.

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