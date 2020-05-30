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13:27 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор оценил внесение в новый КоАП штрафов за отказ от прививок

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Штрафы за отказ от вакцинации коснутся только профессиональных групп риска, сообщили в Роспотребнадзоре.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:32 MSK, 30.05
Инфицировано396 575+8 952
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Источник: РИА Новости

«В перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, входят, например, работа с больными инфекционными заболеваниями, работа с кровью и биологическими жидкостями человека, работа по уходу за животными и так далее», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Административная ответственность может наступить только в случае исполнения этих профессиональных обязанностей без необходимой вакцинации.
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Штрафы за отказ от прививок предусматривает проект нового Кодекса об административных правонарушениях, который опубликовало Министерство юстиции.

Как следует из документа, нарушение закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе отказ от проведения медосмотров, профилактических прививок и гигиенического воспитания, грозит административным штрафом в размере от пяти до семи тысяч рублей.

Для должностных лиц штраф составит от семи до десяти тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 10 до 20 тысяч, для юридических лиц — от 20 до 30 тысяч. Двум последним категориям грозит также административный запрет деятельности на срок до 30 суток.

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