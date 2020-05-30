13:27 (мск), источник: РИА Новости
Роспотребнадзор оценил внесение в новый КоАП штрафов за отказ от прививок
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Штрафы за отказ от вакцинации коснутся только профессиональных групп риска, сообщили в Роспотребнадзоре.
«В перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, входят, например, работа с больными инфекционными заболеваниями, работа с кровью и биологическими жидкостями человека, работа по уходу за животными и так далее», — говорится в сообщении
Штрафы за отказ от прививок предусматривает проект нового Кодекса об административных правонарушениях, который опубликовало Министерство юстиции.
Как следует из документа, нарушение закона о
Для должностных лиц штраф составит от семи до десяти тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 10 до 20 тысяч, для юридических лиц — от 20 до 30 тысяч. Двум последним категориям грозит также административный запрет деятельности на срок до 30 суток.