Попова допустила наложение второй волны COVID-19 на сезонный грипп осенью

Одним из наиболее вероятных сценариев развития ситуации с коронавирусом эпидемиологи считают подъем второй волны инфекции осенью, когда будут активно распространяться ОРВИ. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили
«Вполне реально, что коронавирус будет подниматься в осенний период, и мы опасаемся сегодня и пытаемся просчитать, будет ли он давать
По ее словам, люди, которые сделают прививку от гриппа, будут защищены от этого вируса «и это уже значительно снизит риски тяжелого течения заболевания в такой непростой период, который мы ждем осенью».
О том, что вторая волна коронавируса возможна осенью говорил и президент Владимир Путин. В качестве возможного периода он называл конец октября — начало ноября. Президент поручил Минздраву подготовиться к возможной второй волне.
Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова предположила, что вторая волна коронавируса будет слабее первой. «Предположительно, будут небольшие подъемы заболеваемости, но такой волны, такой эпидемии, как сейчас, конечно же, коронавирус больше не вызовет», — отметила врач.
По ее словам, вторые волны заболеваемости обычно слабее, потому что у большей части населения вырабатывается иммунитет, а вирус слабеет.