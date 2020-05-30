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13:08 (мск), источник: РБК

Попова допустила наложение второй волны COVID-19 на сезонный грипп осенью

Эпидемиологи считают вероятным совпадение второй волны коронавируса с сезонной заболеваемостью ОРВИ. Заболевание одновременно с COVID-19 сезонным гриппом может привести к тяжелому течению болезни.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:32 MSK, 30.05
Инфицировано396 575+8 952
17.05
9709
18.05
8926
19.05
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17.0530.05
Скончалось4 555+181
17.05
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Выздоровело167 469+8 212
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18.05
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19.05
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20.05
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Инфицировано5 944 550+113 385
17.05
93987
18.05
78840
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30.05
116356
17.0530.05
Скончалось365 361+4 501
17.05
4126
18.05
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17.0530.05
Выздоровело2 506 811+76 468
17.05
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19.05
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20.05
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22.05
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23.05
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17.0530.05
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Источник: РИА "Новости"

Одним из наиболее вероятных сценариев развития ситуации с коронавирусом эпидемиологи считают подъем второй волны инфекции осенью, когда будут активно распространяться ОРВИ. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцина» на канале «Россия 1» (ВГТРК).

«Вполне реально, что коронавирус будет подниматься в осенний период, и мы опасаемся сегодня и пытаемся просчитать, будет ли он давать микс-инфекцию с другими респираторными инфекциями, вирусами респираторными осеннего сезона», — сказала Попова.

Она подчеркнула, что в этом случае течение болезни будет тяжелым. Опасение того, что сезонный всплеск заболеваний наложится на вторую волну коронавируса, заставляет специалистов торопиться с вакцинацией против гриппа.
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По ее словам, люди, которые сделают прививку от гриппа, будут защищены от этого вируса «и это уже значительно снизит риски тяжелого течения заболевания в такой непростой период, который мы ждем осенью».

О том, что вторая волна коронавируса возможна осенью говорил и президент Владимир Путин. В качестве возможного периода он называл конец октября — начало ноября. Президент поручил Минздраву подготовиться к возможной второй волне.

Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова предположила, что вторая волна коронавируса будет слабее первой. «Предположительно, будут небольшие подъемы заболеваемости, но такой волны, такой эпидемии, как сейчас, конечно же, коронавирус больше не вызовет», — отметила врач.

По ее словам, вторые волны заболеваемости обычно слабее, потому что у большей части населения вырабатывается иммунитет, а вирус слабеет.

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