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16:23 (мск), источник: РИА Новости

Россия потратит на борьбу с коронавирусом около 500 миллиардов рублей

УФА, 30 мая — РИА Новости. На борьбу с коронавирусом в России потратят в общей сложности около 500 миллиардов рублей, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 30.05
Инфицировано396 575+8 952
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
17.0530.05
Скончалось4 555+181
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
17.0530.05
Выздоровело167 469+8 212
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
17.0530.05
Инфицировано5 954 711+114 342
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
17.0530.05
Скончалось365 535+4 469
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
17.0530.05
Выздоровело2 516 951+77 641
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
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60627
29.05
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30.05
76795
17.0530.05
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Источник: РИА Новости

«Это очень значительная сумма, которая сопоставима <…> со всей программой модернизации первичной медико-санитарной помощи», — сказал он на видеоконференции, посвященной особенностям помощи онкологическим больным в условиях COVID-19.

При этом министр обратил внимание на итоги первого квартала по расходованию средств на нацпроекты.

Он отметил, что, хотя январь и февраль были довольно спокойными для медицинской помощи, это время было потрачено «на какую-то раскачку» и прошло неэффективно.

«Объемы расходов по бюджетам регионов, на которые выделены были средства, не превышали десяти процентов. Это крайне низкие цифры», — сказал Мурашко.

По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом достигло почти 400 тысяч, 4555 человек скончались, более 167 тысяч вылечились.

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