Россия потратит на борьбу с коронавирусом около 500 миллиардов рублей

«Это очень значительная сумма, которая сопоставима <…> со всей программой модернизации первичной медико-санитарной помощи», — сказал он на видеоконференции, посвященной особенностям помощи онкологическим больным в условиях COVID-19.
При этом министр обратил внимание на итоги первого квартала по расходованию средств на нацпроекты.
Он отметил, что, хотя январь и февраль были довольно спокойными для медицинской помощи, это время было потрачено «на какую-то раскачку» и прошло неэффективно.
«Объемы расходов по бюджетам регионов, на которые выделены были средства, не превышали десяти процентов. Это крайне низкие цифры», — сказал Мурашко.
По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом достигло почти 400 тысяч, 4555 человек скончались, более 167 тысяч вылечились.