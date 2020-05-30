17:07 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин поручил выработать позицию РФ по открытию границ другими странами
Президент Владимир Путин поручил ведомствам выработать позицию России на фоне решения ряда стран снять ограничения в туристической сфере.
«Многие страны, экономика которых зависит от туризма, они сейчас полностью практически открываются либо заявили о полном открытии. Надо нам обсудить все, что связано с тем, что будет происходить не только у нас в стране, но и вокруг нас», — сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ (цитата по «Интерфаксу»).
«Мы это тоже видим, это происходит как раз на наших глазах. Поэтому нам нужно вместе с нашими специалистами, медиками, санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению», — сказал президент.
«По спискам, которые через оперативный штаб выверяются, 25,2 тыс. Сейчас запланировано около десяти рейсов на ближайшие несколько дней», — доложил господин Лавров президенту России на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ (цитата по ТАСС).
Напомним,