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17:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин поручил выработать позицию РФ по открытию границ другими странами

Президент Владимир Путин поручил ведомствам выработать позицию России на фоне решения ряда стран снять ограничения в туристической сфере.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:33 MSK, 30.05
Инфицировано396 575+8 952
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Источник: Пресс-служба Президента России

«Многие страны, экономика которых зависит от туризма, они сейчас полностью практически открываются либо заявили о полном открытии. Надо нам обсудить все, что связано с тем, что будет происходить не только у нас в стране, но и вокруг нас», — сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ (цитата по «Интерфаксу»).

Вместе с тем, отметил господин Путин, в некоторых государствах, которые сняли определенные ограничения, приходится возвращаться вновь к мерам по борьбе с коронавирусом.

«Мы это тоже видим, это происходит как раз на наших глазах. Поэтому нам нужно вместе с нашими специалистами, медиками, санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению», — сказал президент.

В связи с этим господин Путин обратил внимание на то, что не всех россиян удалось вывезти из-за рубежа. На родину не вернулись более 25 тысяч человек, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«По спискам, которые через оперативный штаб выверяются, 25,2 тыс. Сейчас запланировано около десяти рейсов на ближайшие несколько дней», — доложил господин Лавров президенту России на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ (цитата по ТАСС).

Напомним, из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила международное авиасообщение, оставив только чартерные рейсы для вывоза сограждан из-за рубежа. С 30 марта российские власти полностью закрыли границы.

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