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18:43 (мск), источник: РИА Новости

МИД ответил на обвинения в изготовлении фальшивой валюты для Ливии

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Информация об изготовлении в России фальшивой валюты для Ливии не соответствует действительности, сообщили в МИД.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Госдеп похвалил Мальту за перехват партии ливийской валюты номинальной стоимостью в более миллиарда долларов. В Вашингтоне заявили, что банкноты якобы были поддельными и изготавливались на российской государственной типографии «Гознак».

Как рассказали в ведомстве, контракт на печать динаров был подписан еще в 2015 году между «Гознаком» и главой ливийского Центробанка, утвержденного Палатой депутатов. Заказчик внес необходимую предоплату.

В рамках исполнения сделки груз с банкнотами отправили в адрес ЦБ в городе Тобрук.

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Дипломаты подчеркнули, что направленные валюты были необходимы для стабилизации экономики Ливии.

В МИД пояснили, что в условиях фактического двоевластия в стране существуют два Центробанка. Первое находится в Триполи, где функционирует международно признанное Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Второе ЦБ, глава которого назначен всенародно избранным ливийским парламентом, поэтому обладает необходимой международной легитимностью, размещается в Бенгази, говорится в сообщении ведомства.

«Таким образом, фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления», — отметили на Смоленской площади.

В ведомстве напомнили, что Россия выступает исключительно за безальтернативность политического урегулирования в рамках широкого межливийского диалога.
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«В этом контексте поддерживаем выдвинутую спикером Палаты депутатов Ливии Агилой Салехом инициативу, направленную на прекращение братоубийственного конфликта и учреждение новых единых органов власти страны. Считаем, что ее положения могли бы лечь в основу общеливийского консенсуса под эгидой ООН», — заключили в МИД.

Заявление «Гознака»

В свою очередь, в типографии заявили, что задержанная в прошлом году партия с ливийскими банкнотами произошло в нарушение норм международного права.

Там подтвердили, что контракт был подписан в 2015 году и одобрен советом директоров Центробанка страны.

В «Гознаке» напомнили, что право ЦБ в Тобруке на заключение такого рода контрактов было в 2016 году закреплено решением Правительства национального единства (Триполи).
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«Несмотря на все разногласия сторон, это решение не отменено и действует по настоящее время. Соответствующий контракт с нашей компанией был подписан лицом, наделенным для этого всеми необходимыми полномочиями», — сказали представители компании.

Типография и заказчик несколько месяцев пытались получить объяснение от Валлетты, однако мальтиийский таможенный орган отреагировал лишь в этом году заявлением, «содержание которого существенно искажает фактические обстоятельства взаимоотношений АО “Гознак” и Центрального Банка Ливии», указали в компании.

По данным изготовителя, произведенные банкноты являются модифицированной серией предыдущих и имеют визуальные отличия по сравнению с ними.

Как рассказали в «Госзнаке», образцы утверждены представителями ливийского Центробанка в установленном порядке, вследствие чего, отметили в компании, применение термина «фальшивый» является необоснованным и неправомерным.

В типографии также заявили, что комиссия при Совбезе ООН не нашла нарушений санкций в поставке партии денег для Ливии.

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