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01:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Доход Зеленского и его семьи в 2019 году составил около $1 млн

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год, сообщается на сайте президента.

Источник: AP 2020

Доходы Зеленского и членов его семьи составили 28 602 468 грн (около $1,01 млн).

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Семья Зеленских заплатила налоги на сумму 3,6 млн грн. Из его дохода на президентскую зарплату с мая по декабрь 2019 года пришлось 208 787 грн ($7759). Продажа недвижимости в Киеве принесла господину Зеленскому 4 423 000 грн ($164 387). За сдачу квартиры в Великобритании президентская семья получила 3,2 млн грн ($118 933).

Также семья президента продала корпоративные права 12 украинских предприятий семье Сергея Шефира на сумму 246 144 грн ($9148). Весной 2019 года господин Зеленский избавился от акций компании Green Family LTD, а также всех четырех торговых марок, зарегистрированных в России. Кроме того, он избавился от корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited. Кроме того, госпожа Зеленская получила заем от Сергея Шефира в размере 5 млн грн, но вернула его до конца отчетного периода.

Президент России Владимир Путин декларацию за 2019 год еще не публиковал. В 2018 году он заработал 8,6 млн руб. (18,7 млн руб. в 2017 году). У него есть квартира площадью 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м, а также автомобиль «Волга» ГАЗ М21, внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф». Кроме этого, в пользовании у господина Путина также квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м.

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