21:32 (мск), источник: ТАСС
Трамп раскритиковал CNN за обвинения в адрес России
ТАСС, 30 мая. Американский лидер назвал телекомпанию «больными неудачниками с очень плохими рейтингами».
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телекомпанию СNN за то, что она выступает с обвинениями в адрес России.
«Ну вот опять. Вымышленные новости. СNN обвиняет Россию. Они больные неудачники с очень плохими рейтингами, — написал Трамп в субботу в своем Twitter. — Не могут обвинить Китай, потому что нужны деньги?».
При этом Трамп не уточнил, о каких именно материалах или сюжетах телекомпании идет речь.