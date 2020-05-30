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21:32 (мск), источник: ТАСС

Трамп раскритиковал CNN за обвинения в адрес России

ТАСС, 30 мая. Американский лидер назвал телекомпанию «больными неудачниками с очень плохими рейтингами».

Источник: AP 2020

Президент США Дональд Трамп раскритиковал телекомпанию СNN за то, что она выступает с обвинениями в адрес России.

«Ну вот опять. Вымышленные новости. СNN обвиняет Россию. Они больные неудачники с очень плохими рейтингами, — написал Трамп в субботу в своем Twitter. — Не могут обвинить Китай, потому что нужны деньги?».

При этом Трамп не уточнил, о каких именно материалах или сюжетах телекомпании идет речь.

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