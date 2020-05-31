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08:12 (мск), источник: Интерфакс

Трамп захотел пригласить Россию на саммит G7

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп заявил, что считает формат G7 неэффективным и потому намерен пригласить на саммит этой организации такие страны как Россия, Индия, Южная Корея и Австралия, сообщила корреспондент телеканала CBS Пола Рид.

Источник: AP 2020

Во время авиаперелета Трамп сказал журналистам, что G7 — «это очень устаревшая группа».

Саммит состоится позже в этом году. По словам Трампа, его можно будет организовать не раньше сентября. Ранее он планировал провести эту встречу в верхах в конце июня в Вашингтоне — в «классическом» формате из семи стран. Из-за пандемии коронавируса ежегодная очная встреча лидеров сорвалась. Есть вероятность, что она пройдет по видеосвязи.

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Россия уже состояла в этой организации с 1997 по 2014 год. В это время она называлась «Большой Восьмеркой» или G8. В 2014 году Россия председательствовала в организации и саммит ее лидеров должен был пройти в Сочи вскоре после зимних Олимпийских игр. Весной главы стран «Семерки» решили не ехать в Сочи, перенесли саммит в Брюссель и не пригласили туда Россию. Они предъявили обвинения в незаконном присоединении Крыма и вмешательстве во внутренние дела Украины. Больше Россия не участвовала во встречах такого формата.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков признался, что его смешат попытки вернуть Россию в G7, несмотря на желание лидеров некоторых стран сделать это.

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев утверждает, что России никогда не давали участвовать в организации в полном объеме. По его словам, Россию оттесняли от принятия решений в экономических сферах. Из-за этого G8 уже десять лет назад «недоставало легитимности».

При этом президент Владимир Путин заявил, что с радостью примет лидеров стран «Семерки», если они восстановят прежний формат и согласятся приехать в Россию. Он сказал, что не представляет альянс крупнейших экономик мира без участия Индии и Китая.

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