Израиль может перенести аннексию Западного берега Иордана

15:11 (мск), источник: РИА Новости
В понедельник, 25 мая,
«Первое июля — это первая дата для распространения суверенитета, и она может быть отодвинута на несколько дней или недель», — заявил Элькин.
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как «сделка века». План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Аббас 19 мая заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли.