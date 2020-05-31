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15:11 (мск), источник: РИА Новости

Израиль может перенести аннексию Западного берега Иордана

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мая — РИА Новости. Распространение суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан может быть перенесено на несколько дней или недель, приводит радиостанция Гаалей ЦАХАЛ слова министра высшего образования и водных ресурсов Зеева Элькина.

Источник: AFP 2020

В понедельник, 25 мая, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распространение суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан произойдет в июле, и намерений менять эту дату нет.

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«Первое июля — это первая дата для распространения суверенитета, и она может быть отодвинута на несколько дней или недель», — заявил Элькин.

Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как «сделка века». План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.

Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.

Аббас 19 мая заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли.

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