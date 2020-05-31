16:11 (мск), источник: ТАСС
В МИД РФ указали на проявлении жестокости к журналистам, освещающим протесты в США
В дипведомстве назвали неприемлемым использование резиновых пуль и слезоточивых аэрозолей против представителей СМИ.
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Москва призывает профильные международные структуры отреагировать на участившиеся случаи проявления необоснованной жестокости американских полицейских в отношении представителей СМИ, освещающих протесты в США, в том числе российского журналиста Михаила Тургиева. Об этом говорится в распространенном в воскресенье комментарии МИД РФ.
«Обеспокоены участившимися случаями полицейского насилия и необоснованных задержаний в отношении журналистов в ходе освещения ими вспыхнувших после убийства Джорджа Флойда протестных акций в США, — заявили в министерстве. — Считаем неприемлемым использование сотрудниками американских правоохранительных органов спецсредств — резиновых пуль и слезоточивых аэрозолей — против представителей СМИ после предъявления ими
На Смоленской площади напомнили властям США об их международных обязательствах по обеспечению безопасности и беспрепятственной деятельности журналистов, а также свободы выражения мнений и равного доступа к информации для всех. «Исходим из того, что американские компетентные органы проведут тщательное расследование произошедших инцидентов, — подчеркнули в МИД. — Настоятельно призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО должным образом отреагировать на этот произвол».
В Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи задержания 25 мая в Миннеаполисе Джорджа Флойда, подозреваемого в использовании фальшивых купюр. Белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею, игнорируя крики Флойда, что тот не может дышать. Вскоре афроамериканец умер в одной из больниц города. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.