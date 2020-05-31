23:17 (мск), источник: Life.ru
Россия направила США протест из-за пострадавшего от действий полиции журналиста
Посольство России направило ноту протеста в Госдепартамент США
Дипломат отметил, что представители прессы «громко и ясно» идентифицировали себя, показали соответствующие документы и маркировку на одежде, тем не менее подверглись недопустимому обращению со стороны правоохранительных органов.
— По данному возмутительному факту в Госдепартамент направлена нота протеста. Мы потребовали провести тщательное расследование и информировать нас о его результатах, — подчеркнул Антонов на своей странице в Facebook.
Посол также добавил, что американские коллеги из СМИ не выразили публичного сочувствия пострадавшему россиянину.
Антонов заявил, что дипмиссия будет добиваться того, чтобы инцидент был учтен и рассмотрен правозащитными организациями, отвечающими за безопасность представителей прессы.
Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков полиция Миннеаполиса применила слезоточивый спрей против членов съемочной группы телеканала VICE и корреспондента РИА «Новости» Михаила Тургиева. Кроме того, в Вашингтоне российский журналист пострадал при обстреле протестующих перечными шариками.