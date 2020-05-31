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23:17 (мск), источник: Life.ru

Россия направила США протест из-за пострадавшего от действий полиции журналиста

Посольство России направило ноту протеста в Госдепартамент США из-за инцидента с российским журналистом, пострадавшим от действий полиции во время беспорядков в Миннеаполисе. Об этом заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

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Дипломат отметил, что представители прессы «громко и ясно» идентифицировали себя, показали соответствующие документы и маркировку на одежде, тем не менее подверглись недопустимому обращению со стороны правоохранительных органов.

— По данному возмутительному факту в Госдепартамент направлена нота протеста. Мы потребовали провести тщательное расследование и информировать нас о его результатах, — подчеркнул Антонов на своей странице в Facebook.

Посол также добавил, что американские коллеги из СМИ не выразили публичного сочувствия пострадавшему россиянину.

Он напомнил об отсутствии объективности с их стороны и политике двойных стандартов к работающим в США журналистам из РФ.

Антонов заявил, что дипмиссия будет добиваться того, чтобы инцидент был учтен и рассмотрен правозащитными организациями, отвечающими за безопасность представителей прессы.

Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков полиция Миннеаполиса применила слезоточивый спрей против членов съемочной группы телеканала VICE и корреспондента РИА «Новости» Михаила Тургиева. Кроме того, в Вашингтоне российский журналист пострадал при обстреле протестующих перечными шариками.

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