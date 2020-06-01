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06:16 (мск), источник: Ведомости

Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели

Скорее всего, оно пройдет 1 июля, но не исключен и вариант 8 июля.

Источник: РИА "Новости"

В начале этой недели — в понедельник или во вторник — президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом «Ведомостям» сообщили четыре человека, близких к администрации президента и мэрии Москвы. Двое из них говорят, что голосование пройдет 1 июля, но один уверяет, что по-прежнему рассматривается и вариант с 8 июля.

По словам одного из собеседников, близких к Кремлю, плебисцит может пройти 1 июля, но досрочное голосование начнется за неделю до этого — с 25 июня, на следующий день после назначенного на 24 июня парада в честь 75-летия Победы.

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«Рассчитывают на мобилизационный эффект от парада Победы, воодушевление и позитив», — поясняет он. Ранее другой человек, близкий к администрации президента, говорил, что власти хотели отметить своего рода «победу над вирусом», чтобы у людей поднялось настроение, и на этом фоне провести голосование по Конституции.

Как стало известно на прошлой неделе, в рекомендациях Роспотребнадзора избиркомам говорится, что голосование может растянуться на несколько дней, а для исключения случаев массового скопления людей на избирательных участках рекомендуется во взаимодействии с органами власти «провести организационную работу, направленную на разграничение по времени потоков участников голосования». Сделать это можно, например, путем приглашения граждан на участки в определенный день или время по территориальному признаку, рассылая соответствующие извещения по конкретным адресам.

Член Центризбиркома Евгений Колюшин говорил, что теоретически голосование в течение нескольких дней не исключено.
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Один из собеседников «Ведомостей» допускает, что президент может сказать о дате голосования уже в понедельник. Именно к 1 июня Путин поручал правительству представить общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике. Вице-премьер Юрий Борисов ранее подтверждал, что программу по поддержке экономики президенту представят 1 июня. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил журналистам, что формат мероприятия, на котором будет представлен этот план, пока не определен, но оно не будет проходить в закрытом режиме.

Ранее собеседники «Ведомостей» рассказывали, что основными обсуждаемыми датами голосования являются 1 и 8 июля.

26 мая Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к параду, перенесенному с 9 мая на 24 июня. На тот же день поначалу планировалось и голосование по Конституции, писал РБК и подтверждали собеседники «Ведомостей». Однако публично о назначении плебисцита на 24 июня пока не объявлялось. Собеседники «Ведомостей» поясняли, что дату не объявляют, поскольку в регионах еще не стабилизировалась эпидемическая ситуация: если в Москве смертность от коронавирусной инфекции снижалась, то в других субъектах она росла.

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Тем не менее в Кремле рассчитывают, что к 24 июня, когда в Москве пройдет парад Победы, ограничения, введенные из-за угрозы СOVID-19, будут уже отменены, сказал 31 мая Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». По его словам, новую дату голосования президент объявит, «когда посчитает нужным».

Голосование по поправкам в Конституцию первоначально было назначено на 22 апреля, соответствующий указ 17 марта подписал Владимир Путин. Но уже 25 марта, одновременно с введением в России режима нерабочих дней, президент объявил о переносе голосования на неопределенный срок из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Согласно закону о поправке в Конституцию день голосования объявляется нерабочим, а объявить о его дате необходимо не менее чем за 30 дней до голосования.

О намерении внести изменения в Конституцию Путин объявил 15 января в послании Федеральному собранию. 11 марта соответствующий закон приняла Госдума, в тот же день его одобрил Совет Федерации, а через несколько дней и законодательные собрания всех 85 регионов. Проведение общероссийского голосования по поправкам предусмотрено законом о поправке в Конституцию: изменения вступят в силу только в случае их одобрения большинством участников голосования. Ранее подобной нормы в федеральном законодательстве не было. Голосование по поправкам сможет пройти и в электронной форме, соответствующие поправки в законодательство также уже приняты. Однако председатель Центризбиркома Элла Памфилова ранее говорила, что в такой форме голосование может пройти лишь в трех-четырех регионах.

Елена Мухаметшина

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Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели
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