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04:14 (мск), источник: Ведомости

Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская обратилась к верховному комиссару Организации объединенных наций (ООН) по правам человека Мишель Бачелет.

Источник: РИА "Новости"

Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает РИА «Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.

Такие действия ставят под угрозу жизни миллионов людей и могут приравниваться к репрессиям.
Наталья Поклонская

По ее словам, действия властей Украины нарушают Устав ООН, статью 30 Всеобщей декларации прав человека, статью 5 Международного пакта о гражданских и политических правах и статью 5 Международного пакта о об экономических, социальных и культурных правах. Депутат Госдумы отметила, что жители Крыма готовы предоставить подробные материалы о происходящем и надеются на скорый ответ от верховного комиссара.

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Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам просит верховного комиссара ООН по правам человека «принять исчерпывающие меры по обеспечению всеми возможными способами восстановления функционирования Северо-Крымского канала» и предотвратить повторение водной блокады полуострова в будущем.

По словам Поклонской, основным источником пресной воды для Крыма является Северо-Крымский канал Днепра, обеспечивавший 85% потребностей людей в чистой и безопасной питьевой воде. Однако в 2014 г. подача воды по каналу в республику полностью прекратилась в одностороннем порядке. Автор обращения напомнила, что Крым является уникальным многонациональным регионом, где проживает 2,4 миллиона человек и 170 национальностей, в том числе — уникальные автохтонных народы, численность которых не превышает 2 тысячи человек.

Она также отметила, что река Днепр — международная, она берет свое начало с территории России, где формируется основной объем воды Днепровского бассейна, поступающей на Украину.
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Сам же Северо-Крымский канал, написала Поклонская, строился за счет средств и усилий не Украины, а всего Советского Союза в 50-е годы прошлого века, когда полуостров входил в состав Российской Федерации.

По мнению депутата, «украинская сторона целенаправленно предпринимает действия, создающие угрозу гуманитарной катастрофы путем лишения жителей Крыма права на воду», а власти Украины «руководствуются чувствами мести в отношении крымчан, воспротивившихся государственному перевороту в Киеве».

По оценке Поклонской, перекрытие канала в 2014 г. сказалось на состоянии экосистемы как нижнего Днепра, так и Крыма: заболотились и засолились почвы, гибнут представители флоры и фауны, теряет плодородность почва, ухудшается здоровье местных жителей.

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