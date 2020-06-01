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06:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Экс-советник Обамы заявила о возможной причастности русских к беспорядкам в США

В эфире американского телеканала CNN бывший советник по национальной безопасности администрации Барака Обамы Сьюзан Райс допустила, что за массовыми беспорядками в США может стоять Россия. Доказательств причастности Райс не привела.

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«У нас есть мирные протестующие, выступающие против боли и неравенства, с которыми мы все сталкиваемся, с которыми нужно бороться, а также у нас есть экстремисты, цель которых — попытаться захватить эти протесты и превратить их во что-то совсем другое. И они, вероятно, я бы предположила, исходя из моего опыта, — прямо из русского сборника тактических схем», — сказала экс-советник в интервью CNN. Внимание на ее высказывания обратил телеканал Fox News.

Сьюзан Райс также допустила, что некоторых из этих экстремистов могли подстрекать в социальных сетях.

Я не удивлюсь, узнав, что они (русские.—"Ъ") финансируют это каким-то образом, в той или иной форме.
Сьюзан Райс
бывший советник по национальной безопасности администрации Барака Обамы

Несколькими днями ранее также в эфире телеканала CNN бывший мэр Нового Орлеана Марк Мориал напомнил про «русский след» в президентских выборах 2016 года и допустил возможное участие России в беспорядках в США. Позднее на сайте CNN появился материал под названием «Анализ: да, вокруг Миннеаполиса распространяется дезинформация. Нет, в этом виновна не только Россия». Там, в частности, рассказывалось об активном освещении американских протестов российскими СМИ.

Беспорядки, продолжающиеся в США последние несколько дней, охватили более 40 городов, в более десяти из них введен комендантский час, в трех из них — режим ЧС. Свыше 5 тыс. бойцов национальной гвардии введены в 15 штатах. Задержаны более 1,7 тыс. участников. Точное количество пострадавших неизвестно.

Поводом к беспорядкам стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина умер вскоре после жесткого задержания полицейским Миннеаполиса. Последнего задержали после начала беспорядков и предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.

Следите за развитием темы Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флоида
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