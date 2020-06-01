Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 1 июняДень защиты детей, день рождения Моргана Фримана и Супермена, открытие Северного магнитного полюса Земли и другие события, которые произошли в этот день.
Фоторепортажи
8США впервые за девять лет отправили людей на МКС
11«Последний звонок — 2020» в формате онлайн
09:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Коронавирус COVID-19
10:01 (мск)Второй всадник: последует ли за эпидемией массовый голод
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:32 MSK, 01.06
Инфицировано405 843+9 268
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
18.0531.05
Скончалось4 693+138
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
18.0531.05
Выздоровело171 883+4 414
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
18.0531.05
Инфицировано6 171 182+105 558
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
18.0531.05
Скончалось372 116+2 842
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
18.0531.05
Выздоровело2 642 568+75 926
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
18.0531.05
Идёт загрузка
Источник: AFP 2020

Тесты премьер-министра и всех членов его семьи, которые были проведены 31 мая, оказались положительными. По словам Пашиняна, у него нет никаких симптомов коронавируса.

Видео
В МИД рассказали, как распределят аппараты ИВЛ из США

В то же время он выразил обеспокоенность, что может заразить окружающих людей старшего возраста. «Буду работать из резиденции. У меня здесь есть все условия, все средства связи. Сколько будет возможно работать — буду работать», — сказал Пашинян, выразив сожаление по поводу произошедшего.

«Наша стратегия продолжает оставаться прежней. Мы должны научиться жить с коронавирусной инфекцией», — сказал глава правительства.

По данным на 1 июня, число выявленных случаев коронавируса в Армении увеличилось до 9282. Скончался 131 пациент, выздоровели 3386, в больницах находятся 5765 человек.

27 мая Пашинян заявил о начале второй волны коронавируса в Армении.

С 16 марта в стране действует режим чрезвычайного положения, который продлен до 13 июня. В середине мая в Армении заработал общественный транспорт, граждане должны совершать поездки в масках и перчатках. Открылись торговые центры, полностью отменен запрет на работу объектов общественного питания.

Мировые СМИ о создании вакцины от коронавируса
Во время загрузки произошла ошибка.
08:29 (мск)© Ньюстюб
 Доктор Мясников: найден способ избежать новой вспышки коронавируса в России
Протесты в столице США. Видео
Коронавирус COVID-19
В России выявлено 8952 новых случая коронавируса
Глава уханьской лаборатории опроверг слухи об утечках и рассказал о международных связях
В России зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за день
В России выявили 8572 новых случая заражения коронавирусом
В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек
Сезон состоится. Какие страны начнут выдавать визы россиянам
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Россиянам пообещали арктическую свежесть в июне
NYT: Трампа уводили в бункер во время протестов у Белого дома
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
В Голливуде уничтожили звезду Трампа
Здоровье
«Рождение таблетки»: как появились противозачаточные И как создателям оральных контрацептивов удалось изменить общественное мнение.
Hi-Tech
Зачем россияне взвешивают смартфоны в магазинах (фото) И почему так стоит делать
Авто
Что будет с ценами на ОСАГО Спустя 4 дня после того, как президент утвердил изменения в законе об ОСАГО, поднялась шумиха о том, что в законе были некие неожиданно появившиеся пункты и страховки теперь подорожают до космических величин
Кино
Сальма Хайек: «Мне говорили, что я никогда не стану кинодивой» В российский онлайн-прокат вышел фильм «Неизбранные дороги», одну из главных ролей в котором сыграла Сальма Хайек. Актриса рассказала о женских судьбах в Голливуде, о своих первых шагах в кино и о том, как она стала супергероиней в 53 года
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Рожать или не рожать? 165
А как у вас? 155
Странности в поведении ребенка 107
Отношения 104
Леди
Ольга Бузова продемонстрировала стальной пресс на новом фото Телеведущая восхитила бойфренда и подписчиков.
Новости партнеров
Особняк за 400 миллионов и жалобы на нищету: как живет вдова Караченцова
Заслуженная артистка РСФСР доживает свой век в нищете
Президент направляет медицинский десант из Москвы
Конституция даст России иммунитет от вируса экономии на здравоохранении
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь